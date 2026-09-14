À suivre aujourd'hui - mardi 15 septembre

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14 septembre -

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la Réserve fédérale américaine doit entamer mardi sa réunion de politique monétaire de deux jours et annoncera sa décision mercredi, accompagnée de la publication d'un communiqué très attendu. Les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette semaine se sont renforcées après la publication de données récentes sur l'inflation supérieures aux prévisions et la remontée des cours du pétrole.

Des dirigeants de grandes banques américaines doivent prendre la parole lors de la conférence annuelle de Barclays sur les services financiers mondiaux, notamment Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo, Dan Simkowitz, coprésident de Morgan Stanley, et Doug Petno, coprésident de JPMorgan.

Au Canada, le commerce de gros devrait avoir reculé de 0,5% en juillet, après une hausse de 2,8% le mois précédent.

Du côté de l’Amérique latine, les chiffres des ventes au détail du Brésil pour le mois de juillet seront publiés. Les ventes devraient reculer de 0,2% en juillet en glissement mensuel, après une hausse de 0,5% en juin. En glissement annuel, elles devraient progresser de 2,20%.