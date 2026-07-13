À suivre aujourd'hui - mardi 14 juillet

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13 juillet - Quatre grandes banques américaines donneront le coup d’envoi de la nouvelle saison des résultats. JPMorgan Chase s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre; les analystes et les investisseurs s’intéresseront tout particulièrement aux perspectives du géant bancaire américain en matière de banque d’investissement et de produit net d’intérêt, ainsi qu’à la planification de la succession de son directeur général de longue date, Jamie Dimon. Les analystes s’attendent à ce que Citigroup affiche une forte hausse de son bénéfice lors de la publication de ses résultats, grâce notamment à un produit net d’intérêt plus élevé. Les investisseurs seront attentifs aux mises à jour des prévisions antérieures, aux commentaires sur la réglementation et à l’environnement opérationnel global. Bank of America publiera également ses résultats du deuxième trimestre et devrait avoir bénéficié d’une forte activité de trading, la volatilité persistante des marchés mondiaux ayant incité les clients à rééquilibrer leurs portefeuilles. Le rapport du deuxième trimestre de Goldman Sachs devrait mettre en évidence les implications de la guerre au Moyen-Orient et les résultats liés à SpaceX. Wells Fargo devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, porté par une croissance généralisée dans l’ensemble de ses activités.

Sur le plan économique, les chiffres de l’inflation pour le mois de juin seront au centre de l’attention. Le rapport de l’indice des prix à la consommation (IPC) du Bureau of Labor Statistics devrait indiquer une baisse de l’inflation de 0,1 % sur le mois, après une légère hausse de 0,5 % en mai. Sur les douze mois clos en juin, l’IPC devrait avoir progressé de 3,8 %, en ralentissement par rapport à la hausse de 4,2 % enregistrée au cours de la période de douze mois précédente. L’IPC sous-jacent devrait avoir progressé de 0,2 % le mois dernier, après une hausse similaire en mai. Sur un an, les prix sous-jacents devraient avoir augmenté de 2,8 %, après une hausse de 2,9 % en mai.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, doit témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants lors d’une audition à Washington (10h00/14h00). Michael Barr, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, doit participer à une discussion informelle sur le thème "Intelligence artificielle et inclusion financière" lors de la conférence annuelle sur l’inclusion financière organisée par le Conseil de la Réserve fédérale à Washington (12h40/16h40). Lors de ce même événement, Lisa Cook, gouverneure du Conseil de la Réserve fédérale, animera une session intitulée "Consommateurs, intelligence artificielle et inclusion financière: trouver l’équilibre entre opportunités et défis" (13h30/17h30). Par ailleurs, la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, s’exprimera sur le thème "Innovation responsable et inclusion financière" lors de cette même conférence (14h55/18h55). Par ailleurs, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, doit participer à une séance de questions-réponses animée avant le déjeuner d’affaires hybride organisé par la Kenosha Area Business Alliance (13h00/17h00).

En Amérique latine, la publication des chiffres de l'indice des prix à la consommation en Argentine est prévue. L'inflation devrait avoir augmenté de 1,9 % en juin, après une hausse de 2,1 % en mai. L'inflation en glissement annuel est estimée à 33,7 % en juin, contre 33,2 % le mois précédent.