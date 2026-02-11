A suivre aujourd'hui... Lacroix

(AOF) - Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a enregistré, au quatrième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 110,5 millions d'euros (MEUR), contre 109,5 MEUR un an plus tôt.
Cette évolution marque un retour de la croissance (+0,9%) reflétant une nouvelle accélération sur l'activité Environment (+20,3%), toujours portée par de solides tendances structurelles et réglementaires sur ses marchés, et un repli moins marqué sur Electronics (-6,4%), en lien avec la stabilisation du segment Automobile.
Ce quatrième trimestre encourageant succède à un premier semestre en baisse de 11,9% à périmètre constant et à un troisième trimestre en repli de 1,4%.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 445,5 MEUR, contre 476,5 MEUR en 2024. À périmètre constant, soit hors segment Signalisation cédé fin avril 2024, l'activité est en repli de 6,5% sur l'année.
Pour rappel, l'activité Electronics en Amérique du Nord est comptabilisée en "activité abandonnée" dans le cadre du projet de sortie annoncé le 15 mai dernier. Conformément au calendrier prévu, les opérations ont été entièrement finalisées en 2025 ; les dernières cessions d'actifs et de composants seront réalisées début 2026.
Le groupe publiera le 31 mars prochain ses résultats annuels 2025.
