À suivre aujourd'hui - Jeudi 25 juin

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24 juin - Une série d’indicateurs économiques retiendra l’attention des investisseurs, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle occupant le devant de la scène. Les données devraient montrer une hausse des prix de 0,5% en mai, après une augmentation de 0,4% en avril. En glissement annuel, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed devrait franchir la barre des 4% pour s’établir à 4,1%. L’indice des prix PCE dit "de base" devrait progresser de 0,3% en glissement mensuel en mai, après une hausse de 0,2% en avril. En glissement annuel, l’indice devrait s’établir à 3,4%. Par ailleurs, le Bureau du recensement du département du Commerce doit publier les données relatives aux commandes de biens durables pour le mois de mai. Les commandes de biens d’équipement hors défense et hors aéronefs, un indicateur étroitement suivi des dépenses des entreprises, devraient progresser de 0,6% après avoir reculé de 1,1% en avril. Dans l’ensemble, les commandes de biens durables devraient toutefois reculer de 4,5% en mai, après avoir bondi de 8% le mois précédent. Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre seront également publiés; la croissance devrait rester inchangée par rapport à l’estimation précédente, à 1,6%. Par ailleurs, les demandes hebdomadaires d’allocations chômage devraient afficher une légère baisse des demandes initiales, passant de 226 000 à 225 000.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, doit prononcer un discours d’ouverture lors du Crane Money Fund Symposium organisé par Crane Data (15h40/19h40). Par ailleurs, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, doit participer à une session de questions-réponses animée dans le cadre de la série "Global Economy Dialogue" du Chicago Council on Global Affairs (18h30/22h30).

Le fabricant de sauces piquantes McCormick devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenu par la demande pour ses épices et assaisonnements. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les dépenses de consommation, les mesures tarifaires, les prévisions annuelles, l’implication de l’investisseur activiste Toms Capital dans la société et le projet d’acquisition par McCormick de la branche alimentaire d’Unilever.

Darden Restaurants devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande et les tendances de fréquentation, l’impact de l’inflation, la reprise des marges ainsi qu’à toute mise à jour des prévisions communiquées par la société.

Doncasters, fabricant de pièces aérospatiales fondé il y a près de 250 ans, s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "DPC".

En Amérique latine, la Banque du Mexique doit annoncer sa décision concernant son taux d'intérêt de référence, les marchés s'attendant largement à ce que celui-ci soit maintenu à 6,5%. Par ailleurs, l'indice IPCA-15 brésilien, qui mesure l'inflation en milieu de mois, devrait indiquer une hausse des prix à la consommation de 0,44% en juin.