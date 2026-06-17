À suivre aujourd'hui - Jeudi 18 juin

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17 juin - La chaîne de supermarchés Kroger devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, alors que l’entreprise intensifie ses investissements en matière de tarification, élargit sa gamme de marques de distributeur et accélère le développement de ses services de retrait en magasin et de livraison. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la santé de la consommation.

Sur le plan économique américain, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage pour la semaine close le 13 juin devrait légèrement reculer à 225.000, contre 229.000 la semaine précédente. Le nombre de demandes continues s’est probablement élevé à 1.795 million pour la semaine close le 6 juin, un chiffre similaire à celui de la semaine précédente.

Les banques américaines vont soumettre leurs observations officielles aux autorités de régulation, détaillant la manière dont celles-ci devraient assouplir davantage les règles dites “de Bâle” relatives aux fonds propres fondés sur les risques. Les banques avaient salué cette proposition lors de son annonce initiale, mais elles soulèvent désormais de nombreuses critiques d’ordre technique dans l’espoir de réduire encore davantage leurs exigences en matière de fonds propres.

Par ailleurs, le développeur de médicaments cardiovasculaires Kardigan s’apprête à faire son entrée au Nasdaq.

Au Canada, les prix à la production du mois de mai sont attendus avec intérêt. Les prix devraient avoir progressé de 1,8% le mois dernier, après une hausse de 2% en avril.

En Amérique latine, l’Argentine devrait afficher un excédent commercial de 2.200 millions de dollars en mai, contre un excédent de 2.711 millions de dollars en avril.