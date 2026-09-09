À suivre aujourd'hui - Jeudi 10 septembre

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9 septembre - Oracle devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses services de cloud computing, grâce à l’explosion des dépenses des entreprises en matière d’IA. Les investisseurs se concentreront toutefois sur les plans d’investissement de la société, car ses investissements massifs dans l’IA commencent à peser sur ses flux de trésorerie.

Adobe devrait annoncer une croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, la société tablant sur une demande soutenue pour ses produits et outils intégrant l’IA.

Le Bureau des statistiques du travail du ministère américain du Travail devrait indiquer que l’indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a probablement augmenté de 0,4 % en août, après être resté stable le mois précédent. L’IPP, hors composants alimentaires et énergétiques, a probablement progressé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse de 0,2 % en juillet. Par ailleurs, le ministère du Travail devrait publier son rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales d’allocations chômage devraient avoir baissé de 1 000 pour s’établir à 205 000 pour la semaine se terminant le 5 septembre. Les demandes d’allocations chômage en cours pour la semaine se terminant le 29 août auraient augmenté pour atteindre 1,78 million en données corrigées des variations saisonnières. Par ailleurs, l’Association nationale des agents immobiliers devrait indiquer que les ventes de logements existants ont probablement reculé à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 3,98 millions d’unités en août, contre 4,06 millions d’unités en juillet.

Jensen Huang , directeur général de Nvidia,et Gianluca Romano, directeur financier de Seagate, devraient prendre la parole lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology 2026.

André Schulten,directeur financier de Procter & Gamble , devrait intervenir lors de la conférence Barclays consacrée à la consommation.

Macy’s devrait publier ses résultats du deuxième trimestre dans un contexte économique contrasté, marqué par une faible demande de la part des consommateurs soucieux de leurs dépenses, alors même que les acheteurs aux revenus plus élevés font des folies. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la demande et les dépenses des différentes catégories de consommateurs, les progrès réalisés en matière de redressement ainsi que les prévisions annuelles.

Du côté de l’Amérique latine, l’IBGE, l’agence brésilienne des statistiques, devrait indiquer que l’activité dans le secteur des services a probablement progressé de 0,2 % en juillet, après être restée inchangée le mois précédent. Par ailleurs, l’agence statistique argentine, l’INDEC, s’apprête à publier les chiffres de l’inflation pour le mois d’août. Les prix à la consommation devraient avoir progressé de 1,7 % après une hausse de 2,1 % le mois précédent. Sur les douze mois clos en août, les prix devraient afficher une hausse de 33,6 %. Dans le même temps, la banque centrale du Pérou doit annoncer sa décision de politique monétaire et devrait maintenir son taux d’intérêt de référence inchangé à 4,25 %.