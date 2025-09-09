A suivre aujourd'hui... Interparfums

(AOF) - Interparfums a abaissé ses prévisions de croissance pour 2025 lors de la publication des comptes semestriels, expliquant que les perturbations géopolitiques du printemps ont amplifié l'attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés. Le parfumeur anticipe désormais des revenus " autour de 900 millions d'euros ", a déclaré son PDG, Philippe Benacin. " Notre objectif de chiffre d'affaires 2025 devrait retrouver la fourchette basse de notre estimation initiale, de l'ordre de 910 millions d'euros ", avait-il indiqué fin juillet.

Au 1er semestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé d'Interparfums a atteint 447 millions d'euros, en progression de 5,8 % à taux de change courants et de 6,1 % à taux de change constants. Il est " en ligne avec le budget ", a souligné le parfumeur.

Le résultat net part du groupe a progressé de 5% à 73,1 millions d'euros et le résultat opérationnel a augmenté de 12% à 103,8 millions d'euros. Ce dernier fait ressortir une marge de 23,2% contre 21,9% au premier semestre 2024.

" Compte tenu de l'accroissement du poids de la filiale américaine, dont les ventes progressent de près de 20 % au 1er semestre 2025, le taux de marge brute consolidé s'améliore de 60 points de base par rapport au 1er semestre 2024. " détaille la société. Cette dernière explique également l'amélioration de sa rentabilité par " une hausse limitée des dépenses de marketing et publicité " et " la maîtrise récurrente des coûts fixes ".

" L'instauration, en avril dernier, de droits de douane à l'import par l'administration américaine, assortis d'un taux de 10 %, avait conduit la société à augmenter ses prix publics de l'ordre de 5 à 7 % à effet au 1er août 2025. " explique Interparfums. Compte tenu d'un taux désormais fixé à 15 %, la société indique étudier différentes options complémentaires pour continuer à en limiter l'impact sur la profitabilité du groupe.

" Les exercices 2026 et 2027 s'annoncent ainsi favorablement du fait de l'élargissement du portefeuille aux marques Off-White, Annick Goutal et Longchamp et d'un programme de lancements importants sur l'ensemble du catalogue. Ces multiples raisons me rendent très confiant sur notre stratégie à 3 ans. " a enfin déclaré Philippe Benacin.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Interparfums

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 880 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 38% en Amérique du nord, 18% en Europe de l’ouest dont 6% en France, 14% en Asie, 9% au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe de l’est ;

- Ventes réparties entre 7 grandes marques : Jimmy Choo (25%), Montblanc (23%), Coach (21%), Lacoste (9%), Lanvin et Rochas ;

- Ambition : élargissement du portefeuille de parfums via des partenariats de long terme avec les marques mondiales de parfum, maroquinerie, mode, haute couture et haute joaillerie –Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Kate Spade, Lagerfeld, Lanvin, Moncler, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding de Philippe Benacin et Jean Madar, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil du de 10 administrateurs et Philippe Santi directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- trois piliers : l’expertise marketing -« raconter une histoire » adoptée au positionnement de chaque Maison, la maîtrise du processus industriel de la conception à la fabrication des parfums et l’externalisation du conditionnement et de la logistique,

- compensation de l’inflation des matières premières et du conditionnement par les relèvements ciblés par pays et par lignes des prix de vente,

- rééquilibrage progressif du portefeuille via l’agressivité commerciale pour les marques Lacoste, Lanvin et Rochas et Van Cleef,

- pénétration encourageante du marché chinois (hausse de 18 % des ventes en 2024)

- innovation limitée, la société étant donneur d’ordres aux créateurs et distributeurs ;

- Stratégie environnementale :

- charte éco conception pour les fournisseurs, l’entreprise n’ayant pas de sites industriels,

- lancements 2024-2025 de flacons avec verre recyclé à 74 % et emballage carton à 89 % ;

- Visibilité de la croissance de l’activité par la durée (de 10 à 30 ans) des contrats avec les marques, assortis de droits d’entrée souvent inférieurs à un an de revenus ;

- Réflexion en cours sur le lancement d’une marque propre ;

- Bilan non endetté avec 697 M€ de capitaux propres et 57,3 M€ de trésorerie nette d’emprunts.

Défis

- Croissance des revenus tirée par les lancements de nouveaux parfums, notamment Lacoste Original, commercialisé au 3ème trimestre, et à l’obtention (Goutal) ou renouvellement (Van Cleef&Arpeels, Off-White) de licences ;

- Forte réduction de la dépendance des revenus aux 3 premières marques, revenue à 43 % à fin 2024 contre 75 % un an plus tôt ;

- Acquisition stratégique : accord pour une durée indéterminée de développement , à partir de 2026, de la marque Goutal en collaboration avec Amorepacif Europe ;

- Anticipations 2025 : après avoir prévu le « maintien d’une profitabilité élevée », vers une augmentation des prix publics aux Etats-Unis de 7 à 8 % et une réduction de la marge ;

- Politique de distribution généreuse : les 2/3 du résultat net, soit un dividende en hausse à 1,15 €, et attribution, chaque année depuis 26 ans, de 1 action pour 10 détenues.