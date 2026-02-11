 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Haulotte
information fournie par AOF 11/02/2026 à 08:03

(AOF) - La baisse du marché mondial de la nacelle, débutée au second semestre 2023, s'est poursuivie sur l'année 2025. Le marché a atteint son plus bas niveau depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid en 2020, principalement impacté par une nouvelle forte baisse du marché chinois. Dans ce contexte incertain, Haulotte affiche un chiffre d'affaires annuel de 512 millions d'euros en 2025, en retrait de 18% par rapport à 2024.

En Europe, la bonne performance commerciale de fin d'année permet au groupe spécialisé dans les matériels d'élévation de personnes et de charges d'afficher une légère croissance de 2%, tirée par la hausse des volumes de ventes d'engins neufs.

En Asie-Pacifique, dans une zone où l'activité est restée atone sur la grande majorité des marchés, Haulotte réalise un chiffre d'affaires en retrait de 19% par rapport à 2024.

En Amérique du Nord, aucun signe tangible de reprise d'activité n'a encore été observé. Toutes activités confondues, les ventes de cette zone ressortent en net recul de 40% par rapport à l'année dernière.

En Amérique Latine, la tendance baissière observée depuis le début de l'année sur la quasi-totalité des marchés s'est confirmée. Le groupe affiche, ainsi, une baisse de ses ventes de 35%.

Sur l'ensemble de l'année, les ventes d'engins reculent de 20%, l'activité de location de 8% et l'activité de services de 4%.Dans un environnement qui n'a pas montré de signes réels d'amélioration, le groupe devrait afficher un résultat opérationnel courant légèrement négatif sur l'année 2025.

Malgré une visibilité qui reste aujourd'hui limitée et un environnement global incertain, Haulotte devrait être en mesure d'afficher une croissance de ses ventes pour 2026, dont l'ampleur dépendra, en grande partie, de la reprise du marché nord-américain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HAULOTTE GROUP
2,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
