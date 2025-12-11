A suivre aujourd'hui... EssilorLuxottica

(AOF) - EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT, un centre italien de recherche spécialisé dans la conception avancée de circuits intégrés. Cette annonce a été faite à l’occasion de la présentation du plan stratégique 2026-2028 de la fondation. Cette collaboration vise à renforcer la position d'EssilorLuxottica dans les lunettes connectées en favorisant le développement de puces électroniques dédiées aux applications spécifiques à cette catégorie, dans le cadre de l’approche ouverte de Chips-IT.

Cela permettra d'accéder à de nouveaux niveaux de personnalisation, d'optimisation et de performance. En collaborant avec les ingénieurs de Chips-IT et certains partenaires industriels, le lunettier franco-italien cherche à offrir des fonctionnalités améliorées et à faire progresser la prochaine génération de "wearables".

Il prévoit de rendre accessibles en open-source certains composants de ses plateformes "wearables".

La fondation Chips-IT est une organisation de recherche et de technologie visant à faire progresser la recherche sur la conception de circuits intégrés en Italie et en Europe. Sa mission principale est de repousser les limites de la conception de circuits intégrés en explorant les architectures de puces électroniques de nouvelle génération, en optimisant l'automatisation de la conception électronique et en favorisant de nouveaux paradigmes de conception.

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique avec près de 18 000 magasins dans 150 pays, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 256,5 Mds€ réalisé à 40% dans les solutions professionnelles et à 52% dans les ventes directes aux consommateurs ;

- Présence forte en Amérique de nord pour 45% des ventes et en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37% ;

- Modèle d'affaires combinant intégration verticale -intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial

- Fonctionnement en réseau ouvert et innovations de rupture, telle l’ambition d’éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 ;

- Capital contrôlé à 32,3% par la famille del Vecchio puis par les salariés, à 4,4%, Francesco Milleri étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs et Paul du Saillant directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rapidité des prises de décision par recours au big data et consolidation du portefeuille de marques de luxe via la récurrence des renouvellements, les acquisitions et partenariats,

- maîtrise et déploiement des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, japonais Waashin, roumain Optical Invest. Group… ;

- déploiement mondial des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, Waashin…, soit 13 500 points de vente physiques,

- capacité d’anticipation dans le domaine des « lunettes intelligentes » : entrée à hauteur de 10,75% dans le capital du japonais Nikon (producteur de composants indispensables aux algorithmes d’intelligence artificielle), partenariat stratégique avec Meta (lancement en octobre des nouvelles générations, enrichies d’IA, des lunettes Ray-Ban Meta et Oakley Meta et Meta Ray-Ban Display) ou Be My Eyes,

- diversifications : dans l’audition (acquisitions de Cellview, Pulse Audition et Nuance Hearing), dans la med-tech (acquisitions de plateformes med-tech et création d’un réseau européen de 70 cliniques ophtalmologiques) puis dans le streetwear avec Suprême,

- innovation articulée autour de 4 objectifs - améliorer la vision, exprimer un style, créer des lunettes connectées et soutenir le nouveau pôle « audition » - et conçue comme levier de croissance à partir d’un portefeuille de près de 2 400 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et de 2 nouveaux laboratoires d’excellence à Wissous et à Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant le net zéro en 2050

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 42%, vs 2022, des émissions de internes et de 25% celles relatives au transport, achats et distribution ;

- carbone : autoproduction d’énergie et compensation par reforestation ;

- circularité et intégration de l’éco-conception dans les développements de produits ;

- Actifs reconnus : lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions et Stellest ;

- Bilan sain avec, à fin juin, un endettement net de 11 Mds€, face à 38,4 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 951 M€.

Défis

- Succès des verres Stellest, vendus en France, Etats-Unis, Italie et Chine et de SightGlassVisionla contre la progression de la myopie des enfants ainsi que des lentilles de contact MiSightTM ;

- Retombées des certifications européenne et américaines pour les lunettes auditives Nuance Audio, disponibles aux Etats-Unis, en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne ;

- Après la Chine, lancement dans d’autres pays en 2026 des nouveaux verres Stellest 2. 0de lutte contre la pré-myopie ;

- Rumeurs d’une prise de participation autour de 5% du capital, par Meta ;

- Après un gain de 6,7% des ventes (11,7% à taux de change constants) au 3ème trimestre, objectifs 2022-2026 confirmés : croissance annuelle des ventes de 5,5 % et marge opérationnelle de 19 à 20%

- Dividende 2024 de 3,95 €, payable en actions ou numéraire.