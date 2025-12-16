 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Engie
information fournie par AOF 16/12/2025 à 07:33

(AOF) - Engie franchit des étapes majeures pour la sécurité d’approvisionnement électrique en Belgique, marché historique pour le groupe, en mettant en service et en développant des infrastructures stratégiques qui renforcent la résilience du réseau et favorisent l’intégration des énergies renouvelables 24h/24. L'énergéticien a récemment annoncé que la nouvelle centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle (875 MW) était désormais disponible pour le réseau.

Ce succès s'ajoute à la mise en service anticipée du système de stockage par batteries de Vilvorde (200 MW / 800 MWh), à l'attribution d'un nouveau projet batteries à Drogenbos (80 MW / 320 MWh) et aux travaux de modernisation de la centrale de pompage-turbinage de Coo.

En outre, au-delà de la Belgique, Engie accélère son développement des actifs flexibles en Europe. Fort de 531 MW de capacité BESS en opération et en construction en Europe à fin juin 2025, le groupe a depuis annoncé la construction de deux projets de batteries en Roumanie (85 MW /170 MWh) et l'acquisition en Italie de trois projets d'une capacité totale de 250 MW / 1 GWh. Ces initiatives s'inscrivent dans l'objectif global d'Engie d'atteindre 95 GW de capacités renouvelables et de stockage d'ici 2030.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Engie

Points clés

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 73,8 Mds€ répartie entre la France pour 44%, les autres pays européens (38% dont 10% pour la Belgique) puis les Amériques (12,5%);

- Modèle d’affaires alliant « la molécule et l’électron » au service de la transition énergétique via le recentrage sur 4 métiers : gestion & fourniture d’énergie, renouvelables, actifs thermiques de stockage & d’électricité, infrastructures gazières & électriques, décarbonation des villes & industries ;

- Capital contrôlé à 23,64 % (34,32 % des droits de vote) par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (3,36 % et 3,3 %), et par les salariés (4,32 % et 5,14 %), Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil de 14 administrateurs, Catherine MacGregor assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires intégré, contrôlant toute la chaîne de valeur énergétique :

- comité exécutif remanié et redéfinition en cours des périmètres des des 4 nouvelles Global Business Units, la présence mondiale ayant été ramenée à 31 pays

- investissements de croissance de 22 à 25 Mds€ en 2023-25, notamment dans les renouvelables et infrastructures décentralisées pour 70% et dans le développement des gaz renouvelables et de projets de stockage par batteries, pour 10%,

- équilibre du mix énergétique : plateformes renouvelables, actifs de production flexibles (centrales à gaz, pompage-turbinage…), infrastructures énergétiques décentralisées ou infrastructures d’approvisionnement en Europe…,

- diminution des besoins en capitaux (cession d’une part minoritaire du capital d’actifs de renouvelables) et forte génération de trésorerie (11,4 Md€ à fin septembre) ;

- innovation transversale : Horizons pour l’efficacité des process et la diffusion des nouvelles technologies, 23 Labs thématiques, Engie Factories…;

- Stratégie environnementale net zéro 2045 :

- objectifs 2030 rehaussés : recul de 55% des émissions totales de CO2 vs 2017 et croissance des offres vertes aux clients (65 à 85 Mt CO2e d’émissions évitées),

- éolien : 80 GW de production d’ici 2025,

- batteries en Europe et aux Etats-Unis : 10 GW de capacités de stockage,

- hydrogène bas carbone : 4 GW de production et 700 Kms de réseaux dédiés,

- biométhane en Europe : 10 TWh/an de production via 4 Mds€ d’investissements,

- infrastructures dédiées : 32 GW de production dès 2025 ;

- Face au repli des prix de l’énergie, hausse de la rentabilité tirée par le plan de performance opérationnelle (impact positif de 477 M€ à fin septembre,) le rang de n° 1 au Brésil, marché-clé pour le groupe, et l’avantage concurrentiel apporté par CCGT (+ grande flotte d'Europe) ;

- Dans les renouvelables, visibilité renforcée par la montée en puissance des PPA ou contrats d’achats d’électricité, tirés par la demande des géants du numérique ;

- Structure financière solide avec, à fin septembre, 46,4 Mds€ de dette nette, soit un effet de levier de 3,2, et une génération d’autofinancement libre de 11,4 Mds€ le groupe visant une notation de crédit « strong investment ».

Défis

- Amélioration du profil de risque et de la visibilité du nucléaire belge (allongement de 10 ans de l’activité de 2 réacteurs conservés et transfert de responsabilité des déchets nucléaires ;

- D’ici fin 2025 : résultat à la candidature à la concession pour 25 ans des réseaux de chaleur parisien et décision finale d’investissement par l’autorité régulatrice des projets aux Etats-Unis ;

- Après une avancée de 0,2 % (1,8 % en organique) des revenus et un retrait de 12 % du résultat d’exploration, affecté par la baisse des prix de l’énergie, objectifs légèrement relevés :

- 2025 : résultat net récurrent proche de 5 Mds€ et excédent brut d’exploitation proche de 9 Mds€,

- 2026, année de sortie du nucléaire : résultat net récurrent de 4,2 à 4,8Mds€,

- 2027 : résultat net récurrent de 4,4 à 5 Mds€ ;

- Dividende de 1,48 €, soit 65 à 75% du résultat, avec plancher de 0,65 € jusqu’en 2026 et prime de 10% pour les actionnaires au nominatif depuis + 2 ans avec volonté de procéder à des rachats d’actions à moyen terme

Valeurs associées

ENGIE
21,750 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/12/2025 à 07:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.12.2025 08:14 

    (Actualisé avec secteur automobile, contrat de TotalEnergies avec Google) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite

  • Le logo d'Edenred (crédit : Edenred)
    Les changements de recommandations : Aperam, Edenred, Pluxee
    information fournie par Reuters 16.12.2025 08:02 

    * APERAM APAM.AS - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 40 euros contre 31,5 euros. * EDENRED EDEN.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 28 euros ; Morgan Stanley ... Lire la suite

  • Le dirigeant d'OpenAI, Sam Altman, le 2 juin 2025 à San Francisco (Californie) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Après trois ans d'hégémonie, OpenAI rattrapé par les doutes et la concurrence
    information fournie par AFP 16.12.2025 08:01 

    ChatGPT l'a catapultée comme aucune start-up avant elle, mais après trois ans au sommet, OpenAI est rattrapé par la concurrence, suscitant critiques et doutes dans le milieu de la tech et chez les investisseurs. "OpenAI est le prochain Netscape, condamné et en ... Lire la suite

  • CARREFOUR SA : Risque de correction sous les résistances
    CARREFOUR SA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 16.12.2025 08:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank