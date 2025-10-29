 Aller au contenu principal
CAC 40
8 193,75
-0,28%
A suivre aujourd'hui... Compagnie des Alpes
information fournie par AOF 29/10/2025 à 07:49

(AOF) - La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d’affaires record de 1,397 milliard d'euros sur l’exercice 2024/2025 (clos le 30 septembre 2025), soit une hausse de 12,8% sur un an. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d’affaires atteint 8,9%, reflétant de très bonnes performances dans ses trois segments d'activité. L'activité parcs de loisirs affiche une croissance de 18,9% en données publiées et de 10,5% à périmètre comparable. La croissance s'élève à 7,5% et 7,6% en publiées respectivement pour les divisions Domaines skiables et activités outdoor et Distribution & Hospitality.

Au cours du seul quatrième trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires de la Compagnie des Alpes a atteint 271 millions d'euros en croissance de 4,1% sur un an.

Compte tenu de la très bonne dynamique de l'activité pour les trois divisions, ainsi que du pilotage des charges opérationnelles au cours de l'exercice, le groupe indique que son objectif de croissance d'environ 15% de son EBO (excédent brut opérationnel) 2024/25 sera légèrement dépassé.

"Dans les domaines de montagne, à date, les tendances de taux de réservation des hébergements pour la saison prochaine et notamment pour les vacances de Noël, sont orientées très favorablement", précise la société concernant ses perspectives.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CIE DES ALPES
21,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 07:49:00.

