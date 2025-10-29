 Aller au contenu principal
BASF: recul moins ample que prévu du résultat d'exploitation au 3eme trimestre dans un marché difficile
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2025 à 10:25

( AFP / DANIEL ROLAND )

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le géant allemand de la chimie BASF a fait état mercredi d'une légère baisse de son résultat d'exploitation (EBITDA) au troisième trimestre, qui dépasse cependant les attentes malgré la faiblesse de la demande mondiale et des effets de change défavorables.

L'EBITDA s'est établi à 1,5 milliard d'euros, contre 1,6 milliard un an plus tôt, en subissant la baisse des prix et la faiblesse du dollar, du yuan et de la roupie indienne, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Même dans cet environnement de marché difficile, les résultats de BASF ont légèrement dépassé les attentes du marché et n'ont été que légèrement inférieurs au niveau du trimestre de l'année précédente", commente le président du directoire, Markus Kamieth.

La "prudence" des clients dans presque toutes les régions et secteurs a toutefois continué de peser sur l’activité, ajoute-t-il.

Le bénéfice net a chuté de 40% sur un an, à 172 millions d'euros, contre 287 millions un an plus tôt, un chiffre qui incluait alors un gain exceptionnel lié à la cession des activités pétrolières et gazières de sa filiale Wintershall Dea.

BASF avait revu à la baisse ses prévisions pour l'année à la mi-juillet, invoquant la nervosité des clients face à la vague de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump et à la croissance économique mondiale plus faible que prévu qui en a résulté.

Le groupe a annoncé mercredi un nouvel ajustement de ces prévisions afin de prendre en compte la sortie de son périmètre liée à la cession de ses activités de revêtement, de peinture et de traitement de surface au Brésil.

Il vise désormais un EBITDA avant éléments exceptionnels entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros sur l'année, contre 7,3 à 7,7 milliards d'euros précédemment.

BASF poursuit sa restructuration, alors qu'il va céder la majorité de sa division de peintures et revêtements, de moins en moins rentable avec la crise du secteur automobile, au fonds américain Carlyle.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré au début du mois qu'il se battrait pour un allègement des normes sanitaires et écologiques régulant l'emploi de substances chimiques dans l'UE afin de relancer un secteur en crise.

