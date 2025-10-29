DBV peut financer son activité jusqu'au troisième trimestre 2026

(AOF) - DBV a indiqué avoir clôturé le troisième trimestre 2025 avec un solde de trésorerie & équivalents de trésorerie de 69,8 millions de dollars permettant de financer l’activité jusqu'au troisième trimestre 2026. Ce solde s'élevait à 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024.

La société a indiqué qu'elle pourrait percevoir un produit brut total pouvant atteindre 181,4 millions de dollars si tous les bons de souscription d'actions (BSA) liés au PIPE ("Private investment in public equity") 2025 sont exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. Elle a précisé que l'atteinte du critère d'évaluation principal de l'étude de phase 3 Vitesse entraînera une accélération de la période d'exercice des BSA, les premiers résultats étant attendus au quatrième trimestre 2025.

DBV prévoit que le produit de ce financement sera utilisé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, pour financer la poursuite du développement du programme Viaskin Peanut sur une période de 4 à 7 ans, pour financer la préparation et le dépôt d'une éventuelle demande de licence de produit biologique, et pour financer le lancement de Viaskin Peanut aux États-Unis, si celui-ci est approuvé.

DBV affiche une perte nette de 102,1 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l'année, contre une perte nette de 90,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Les charges opérationnelles s'élèvent à 107,0 millions de dollars sur les neuf premiers mois de 2025, contre 96,4 millions de dollars sur la même période en 2024. Cette augmentation de 10,6 millions de dollars est due notamment au lancement de l'étude d'innocuité Comfort Toddlers, explique la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans les options de traitement des allergies alimentaires et d'autres conditions immunologiques.

