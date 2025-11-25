A suivre aujourd'hui... Bigben

(AOF) - Bigben a dévoilé un résultat opérationnel semestriel en hausse grâce à Nacon (jeux vidéo) et un refinancement de l’emprunt obligataire échangeable en actions Nacon. Sur la première partie de l'exercice 2025-2026, le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming a connu une baisse de 16,3% de son résultat net, à 3,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel a, en revanche, progressé de 24,7%, à 4,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,5%, contre 2,8% un an plus tôt à la même époque.

Le résultat opérationnel de Nacon a bondi de 30,4%, à 4,2 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 5,3%, en amélioration de 1,1 point sur un an. Bigben - Audiovidéo/Telco a vu son résultat opérationnel reculé de 7,3%, à 0,5 million.

Déjà connu, le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 0,3%, à 135,4 millions d'euros, Nacon (jeux vidéo) contribuant à hauteur de 78,1 millions d'euros et Bigben - Audiovidéo/Telco affichant une activité de 57,4 millions d'euros.

Bigben a rappelé que l'emprunt obligataire sous forme d'obligations échangeables en actions de la société Nacon arrivera à échéance en février 2026. A cette date, le montant à rembourser aux porteurs d'obligations s'élèvera à un montant maximum de 59,1 millions d'euros. Le groupe précise avoir obtenu un accord de refinancement auprès d'un pool de prêteurs d'un montant de 43 millions d'euros via la mise en place d'un contrat de crédit sécurisé par des sûretés usuelles pour ce type de financement, remboursable sur une période de 6 ans.

Bigben a "réaffirmé sa trajectoire de croissance pour l'année en cours". Nason "est confiant dans sa capacité à générer une croissance forte sur l'exercice 2025-26".