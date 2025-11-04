 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Bénéteau
information fournie par AOF 04/11/2025 à 07:35

(AOF) - Au troisième trimestre, le repli du chiffre d’affaires de Bénéteau a été limité avec une baisse de 3%, à taux de change constant, à 170,7 millions d’euros. Au premier semestre, il avait reculé de 27%. Au total sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus du fabricant de bateaux se sont affaissés de 21,4%, toujours à change constant, pour un total de 574,4 millions d’euros. Le groupe explique que le marché du nautisme est toujours affecté par un contexte macro-économique incertain.

Au niveau des perspectives, Bénéteau a indiqué qu'au troisième trimestre, ses prises de commandes s'étaient accélérées grâce à des nouveaux produits. Sur les trois derniers mois de l'année, le chiffre d'affaires est attendu autour de 300 millions d'euros, contre 298 millions d'euros un an plus tôt. Cette reprise progressive d'activité devrait permettre au groupe de générer un résultat opérationnel courant positif sur le second semestre, compensant une partie des pertes enregistrées sur les six premiers mois de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1 M€ réalisé à 52% dans les bateaux à moteur et à 49 % dans les bateaux à voile et réparti entre l’Europe pour 55 %, les Amérique pour 26 %, le reste du monde pour 10 et les flottes (ventes aux loueurs professionnels) ;

- Ambition : déploiement d’un portefeuille resserré de 9 marques nautiques sur lesquelles sont concentrés les investissements, avec 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel -Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Catherine Pourre présidant le conseil de surveillance de 8 membres, Bruno Thivoyon présidant le directoire.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- financement, via la cession de l’activité habitat à Trigano, de la transformation technologique et de la croissance sur les marchés du nautisme de haut de gamme et d’entrée de gamme,

- en France : amélioration et flexibilité des process industriels et changement de système d’information ERP pour les voiliers (avec impact sur le bénéfice opérationnel négatif de 20,6 M€),

- aux Etats-Unis : amélioration de l’offre, regroupement de la production sur un seul site et économies de coûts de 5 M€, afin de ramener la perte opérationnelle à 15 M€ en 2025,

- extension de l’offre de services Boating solutions : location de bateaux à la journée ou de courte durée, (plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ en Europe et aux États-Unis), personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme, solutions de financement et partenariat avec Le Boat, n° 1 européen de la location de bateaux combinant offre haut de gamme et « version location » (revenu garanti au propriétaire de bateau dont l’usage est réduit à 8 semaines par an,

- innovation visant la connectivité de tous les bateaux via Seanapps et l’offre de solutions de propulsion alternative sur toute l’offre de bateaux d’ici 2030 ;

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth- visant pour 2030 une réduction de 30 %, vs 2022, de l’intensité des émissions directes :

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs,

-intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- entrée dans le capital du suédois Candela, spécialiste des bateaux électriques à foil,

- reconditionnement des catamarans LAGOON via les nouvelles offres NEO ;

- Bilan sain avec, à fin juin, des capitaux propres de 752 M€, une trésorerie nette de 258 M€, tirée par un autofinancement libre de 14,3 M€.

Défis

- Marché déprimé sur tous les secteurs mais normalisation des stocks chez les distributeurs ;

- Après le lancement réussi de 23 à Cannes, plan de lancement de 66 nouveautés sur 3 ans ;

- Impact négatif des droits de douane américains, estimés entre 20 et 25M€ en 2025 ;

- Après un recul de 27,3 % des ventes et une perte nette de 24,8 M€ à fin juin, objectifs 2025 : retour à la croissance du chiffre d’affaires au 2 nd semestre, à 500 M€ environ, et l’anticipation d’une perte nette au 1 er semestre : chiffre d’affaires de 900 M€ à 1 Md€, marge opérationnelle de 4 à 6 % ;

- Dividende 2024 de 0,73 €.

