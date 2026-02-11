A suivre aujourd'hui... Assystem

(AOF) - Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 172,5 millions d'euros au quatrième trimestre 2025 (contre 165,9 MEUR au quatrième trimestre 2024), en croissance de +4,0%, dont +2,2% en organique. La croissance du nucléaire a été partiellement compensée par le recul des activités non nucléaires. Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 656,6 MEUR (contre 611,3 MEUR en 2024), en croissance de +7,4% par rapport à l'exercice précédent, dont +4,5% en organique. L'activité Nucléaire représente 77% du chiffre d'affaires consolidé annuel.
Les activités en France à 387,8 MEUR en 2025 contre 380,9 MEUR en 2024, progressent de +1,8% intégralement en organique. Les activités à l'International à 268,8 MEUR contre 230,4 MEUR en 2024, sont en croissance de +16,7% (dont +8,9% en organique).
Assystem s'attend désormais à enregistrer en 2025 une marge opérationnelle d'activité en légère amélioration par rapport à l'exercice 2024.
