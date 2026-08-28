À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 31 août

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28 août - LUNDI En Amérique latine, le Brésil domine le calendrier budgétaire avec la publication par la banque centrale de l'excédent budgétaire primaire de juillet, du solde budgétaire nominal ainsi que des ratios d'endettementbrut et net par rapport au PIB. La banque centrale brésilienne publie également son enquête hebdomadaire auprès de plus de 100 institutions financières, qui fournit de nouvelles prévisions concernant le PIB, les taux d'intérêt et l'inflation. Par ailleurs, le Chili publie les chiffres de la production manufacturière de juillet, qui avait reculé de 3,2 % en juin.

LE RESTE DE LA SEMAINE Le calendrier économique américain est marqué par l'événement phare de vendredi: le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'août. Les créations d'emplois non agricoles devraient rebondir à 58 000 après une baisse de 23 000 la fois précédente, tandis que le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,1 % et que les salaires moyens devraient augmenter de 0,3 % en glissement mensuel. Mardi, le secteur manufacturier américain occupera le devant de la scène avec l’ indice PMI manufacturier de l’ISM pour août, qui devrait reculer à 55,2 contre 55,6, ainsi que l’indice PMI manufacturier définitif de S&P Global, les dépenses de construction et le rapport JOLTS sur les offres d’emploi, qui devraient reculer à 7,3 millions contre 7,36 millions. L’agenda américain s’annonce chargé jeudi à l’approche du rapport sur l’emploi de vendredi, avec notamment la balance commerciale internationale, qui devrait se creuser pour atteindre un déficit de 90 milliards de dollars contre 73,3 milliards, les demandes initiales d’allocations chômage estimées à 205 000, et l’ indice PMI non manufacturier de l’ISM pour le mois d’août, prévu à 54,3. Mercredi, les États-Unis publieront le rapport national sur l’emploi ADP pour le mois d’août, dont les prévisions s’établissent à 47 000, ainsi que les commandes industrielles, qui devraient afficher une hausse de 0,6 %.

Mercredi, les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de Broadcom pour le troisième trimestre bondisse, ce qui mettrait l’entreprise sur la voie de sa plus forte croissance des ventes depuis plus de neuf ans, portée par une forte demande pour ses puces d’IA sur mesure et ses équipements réseau, dans un contexte de dépenses ininterrompues en infrastructures d’IA.

John Ternus prendra la tête d’Apple en tant que directeur général le 1er septembre, succédant à Tim Cook – qui dirige Apple depuis 2011 et deviendra président exécutif du conseil d’administration de la société.

Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick accueillera mardi les dirigeants du secteur technologique à la réunion ministérielle du G20 sur l'innovation. Elon Musk, le directeur général d'OpenAISam Altman et le directeur général de NVIDIAJensen Huang figurent parmi les participants à ce sommet qui se tiendra à Chapel Hill, en Caroline du Nord.

Mardi, Michael Barr, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, doit s’exprimer sur les perspectives économiques et l’inclusion financière à Washington (09h05/13h05), marquant la première intervention de la Fed cette semaine. Plus tard dans la journée de jeudi, Christopher Waller, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, s’exprimera sur les perspectives économiques lors d’une interview virtuelle dans le cadre de l’émission “Reuters NEXT Newsmaker” (08h30/12h30), tandis que Beth Hammack, de la Fed de Cleveland, prononcera un discours d’ouverture préenregistré lors de l’événement “Connecting Communities: When Every Dollar Counts: Worker Perspectives on the Economy” organisé par Fed Communities (15h00/19h00). Par ailleurs, la banque centrale publiera son “Beige Book” mercredi.

Le fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's devrait annoncer jeudi une baisse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, pénalisé par un affaiblissement de la demande pour ses conserves et ses surgelés dans un contexte de pression sur les dépenses de consommation et de concurrence accrue. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires concernant la volatilité des droits de douane, les mesures tarifaires, la demande en snacks et les prévisions annuelles.

La Banque du Canada devrait annoncer mercredi sa décision sur les taux d’intérêt, les marchés s’attendant unanimement à ce que ceux-ci soient maintenus à 2,25 %. Statistique Canada publiera son rapport sur l’emploi du mois d’août, le taux de chômage devant se maintenir à 6,4 %, ainsi que l’indice PMI Ivey. Le Canada publiera également jeudi sa balance commerciale de juillet, qui devrait afficher un excédent de 3,6 milliards de dollars canadiens, avec les chiffres totaux des exportations et des importations.

En Amérique latine, le Brésil devrait publier mardi son PIB du deuxième trimestre, une publication de premier plan dont les prévisions ont été dévoilées en amont, le trimestre précédent ayant affiché une hausse de 1,1 % en glissement trimestriel et de 1,8 % en glissement annuel, ainsi que son indice PMI manufacturier du mois d’août. Mercredi, la production industrielle du pays pour juillet, qui avait reculé de 1,8 % par rapport au mois précédent, sera publiée en même temps que son indice d’inflation IPC-Fipe du mois d’août. La balance commerciale du pays pour le mois d’août, après un excédent de 7,07 milliards de dollars, sera publiée vendredi, parallèlement aux indices PMIdes services et compositede S&P Global. Au Mexique, l’indice PMI manufacturier de S&P Global pour le mois d’août sera publié mardi, tandis que l’indice d’activité économique Imacecdu Chili pour juillet et l’inflationdu Pérou pour le mois d’août viendront compléter le programme régional.