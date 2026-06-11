À la veille de son introduction en Bourse, SpaceX se voit attribuer une note optimiste par Oppenheimer

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11 juin - ** Oppenheimer lance la couverture de SpaceX SPCX.O avec une note de "surperformance" et un objectif de cours de 190 dollars, juste avant son introduction en Bourse qui devrait battre tous les records ** Le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk cherche à obtenir une valorisation d'environ 1 800 milliards de dollars en levant 75 milliards de dollars à 135 dollars lors de son introduction en Bourse, dont le prix devrait être fixé plus tard dans la journée de jeudi en vue d'une entrée au Nasdaq vendredi

** Oppenheimer devient la première société de courtage à couvrir SPCX, affirmant qu'elle considère l'entreprise comme "la seule société d'IA verticalement intégrée disposant du capital, des données, des modèles de langage (LLM), du matériel, ainsi que des compétences en fabrication et en ingénierie nécessaires"

** "Nous notons que des risques importants subsistent en matière de réglementation, de technologie, d’exécution, de personnel clé et d’attentes des investisseurs, et que la gestion thermique des puces destinées aux applications spatiales dans l'espace d’ici quatre ans semble difficile. Cependant, son infrastructure spatiale semble présenter des avantages structurels", a écrit Oppenheimer dans une note adressée à ses clients

** SPCX pourrait s'attaquer à un marché potentiel total de 10 000 milliards de dollars d'ici 2035, selon Oppenheimer, mais la société met en garde contre le fait que la commercialisation des technologies clés pour les centres de données spatiaux reste incertaine ** Oppenheimer estime que la fusée Starship de SPCX est cruciale pour le succès de l'entreprise et prévoit une accélération de la croissance en 2027E, à mesure que la fusée entrera en service commercial et que les modèles de langage de grande envergure (LLM) et les infrastructures d'IA commenceront à s'imposer sur le marché