À la veille de son introduction en bourse, SpaceX, la société de Musk, est déjà connue de tous, selon un sondage Reuters/Ipsos

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* SpaceX jouit d'une grande notoriété auprès du public, rivalisant avec Boeing

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 29 % des personnes interrogées achèteraient des actions SpaceX si elles le pouvaient

* La popularité de SpaceX varie selon l'affiliation politique, avec un soutien plus important chez les républicains

par Jason Lange et Joey Roulette

Avant même son introduction en bourse, SpaceX, la société d’Elon Musk, est déjà devenue un nom familier aux États-Unis — plus largement reconnue que les entreprises de l’ère Apollo et même que les principaux candidats à la présidentielle de 2028, selon un sondage Reuters/Ipsos.

Au cours de la dernière décennie, les fusées de SpaceX

SPCX.O sont régulièrement revenues sur des plateformes océaniques ou sur des bras mécaniques géants sur la rampe de lancement, lors d'atterrissages contrôlés qui relèvent de la science-fiction. L'entreprise a également bouleversé le marché de l'Internet par satellite.

Quelque 84 % des Américains connaissent l'entreprise, selon le sondage Reuters/Ipsos mené sur six jours et clôturé lundi. Seuls 13 % déclarent n'avoir jamais entendu parler de SpaceX. Ce chiffre est comparable à celui de Boeing BA.N , une entreprise vieille de 110 ans dont les avions transportent des centaines de millions de passagers chaque année, mais dont 14 % des personnes interrogées ont déclaré n'avoir jamais entendu parler — et bien supérieur à celui de Northrop Grumman NOC.N , le constructeur du bombardier furtif B-2, inconnu de la moitié des personnes interrogées. Elle devance également des personnalités publiques bien connues, notamment le secrétaire d'État républicain Marco Rubio , dont un répondant sur cinq n'avait jamais entendu parler, et le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, inconnu d'un répondant sur quatre. Tous deux sont considérés comme de sérieux prétendants à la Maison Blanche en 2028.

PROGRAMME SPATIAL

Le programme spatial américain, riche d’une longue histoire, en est venu à dépendre fortement de SpaceX, la seule entité américaine capable d’envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale. L’entreprise construit également un module lunaire clé pour la Nasa, lance la plupart des satellites du Pentagone dans l’espace et séduit l’armée américaine et les agences de renseignement grâce à ses vastes réseaux de satellites Starlink et Starshield. SpaceX espère tirer profit de sa notoriété lors de son introduction en bourse , en réservant, selon certaines informations, jusqu'à 30 % des actions vendues lors de l'offre initiale aux investisseurs particuliers — bien plus que les 5 % à 10 % habituels. Le prix des nouvelles actions devrait être fixé jeudi, l'offre pouvant valoriser l'entreprise à bien plus de 1 000 milliards de dollars, même si celle-ci a récemment enregistré des pertes.

Environ 29 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles achèteraient probablement des actions de SpaceX si elles en avaient la possibilité. Cela ne signifie pas pour autant qu'un tiers de la population se précipitera pour acheter ces actions. La Réserve fédérale estime que seul un cinquième des ménages détient directement des actions individuelles, et bon nombre de ces participations sont liées aux actions de leur employeur. SpaceX suscite également une certaine polarisation chez les Américains, qui associent l'entreprise à son directeur général, Musk, un milliardaire qui a joué un rôle majeur au cours des premiers mois du second mandat du président républicain Donald Trump. Quelque 74 % des républicains interrogés dans le sondage Reuters/Ipsos ont déclaré avoir une opinion favorable de SpaceX, contre 32 % des démocrates et 49 % des Américains dans l'ensemble. La cote de popularité de Musk, à 34 %, était légèrement inférieure à celle de Trump. L'agence spatiale américaine Nasa affichait un taux de popularité de 80 %, bien que les personnes interrogées aient été plus divisées sur l'exploration spatiale habitée: 38 % estimaient que les coûts liés à l'envoi d'hommes dans l'espace par la Nasa l'emportaient sur les avantages, tandis que 58 % estimaient que l'effort en valait la peine. Certains émettent également des réserves quant à la commercialisation de l'espace, 33 % des personnes interrogées se déclarant opposées à l'objectif de plusieurs entreprises privées d'exploiter les ressources lunaires. 24 % soutiennent cette idée, qui fait partie des plans d'affaires à long terme de SpaceX, et 41 % ont déclaré ne pas y être ni favorables ni opposés.

Le sondage Reuters/Ipsos a été réalisé en ligne et a recueilli les réponses de 4 531 adultes américains à travers le pays. Ses résultats ont une marge d'erreur de 2 points de pourcentage dans un sens ou dans l'autre.