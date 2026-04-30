74 Software : une croissance portée par le logiciel récurrent
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 08:57
Malgré un secteur du logiciel sous tension, le groupe français affiche une croissance organique de 10%, avec un chiffre d'affaires de 182,7 MEUR. Cette performance repose sur la montée en puissance des souscriptions et la transition vers des revenus logiciels récurrents de meilleure qualité.
Dynamique positive pour Axway et SBS
L'activité d'Axway génère un chiffre d'affaires Produit de 80,1 MEUR, dont 76,3% de revenus récurrents. Les revenus annuels récurrents (ARR) sont en hausse de 8,8% à 277 MEUR. Ce résultat est soutenu par la vitalité du Cloud. En parallèle, les revenus de maintenance reculent logiquement au profit des abonnements, confirmant la mutation du modèle économique.
De son côté, SBS enregistre un chiffre d'affaires Produit de 71,1 MEUR, avec une part de récurrent s'élevant à 61,3%.L'ARR s'établit à 248,5 MEUR principalement porté par les produits modulaires ( 25,7%). Le segment "core banking" reste solide, ce qui conforte la stratégie de transition vers des revenus réguliers.
Des perspectives sous le signe de la prudence
Forte de ces chiffres, la société poursuit l'exécution de son plan stratégique annuel. Toutefois, la direction nuance cet optimisme : ce premier trimestre a bénéficié d'un marché estival favorable et ne doit pas servir de référence pour le reste de l'exercice. L'activité demeure en effet soumise à la saisonnalité habituelle du secteur.
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