3M revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices alors que son offensive dans le domaine de l'IA s'intensifie ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* 3M revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à des ventes solides et à une politique tarifaire favorable

* Les marchés finaux des centres de données et de la fabrication de puces constituent un point fort

* Le partenariat récemment renforcé avec Amazon témoigne d’une offensive dans le domaine de l’IA

(Ajout d’informations issues de la conférence téléphonique avec les analystes au paragraphe 7, de contexte sur l’accord avec Amazon et de détails sur les activités liées à l’IA tout au long du texte)

par Nandan Mandayam

3M MMM.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026, au lendemain de l’annonce de l’élargissement de son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données , qui témoigne d’un intérêt croissant pour les offres liées à l’IA, ce qui a fait grimper de près de 5 % le cours de l’action du conglomérat industriel.

La vigueur de l’activité industrielle aux États-Unis, ainsi que la hausse des ventes de machines et de matériaux destinés à la fabrication de puces, conséquence de l’essor de l’IA, ont permis à l’entreprise de compenser une demande inégale sur certains marchés finaux affectés par les pressions inflationnistes.

La révision à la hausse des prévisions de 3M s’appuie sur des ventes soutenues auprès des fabricants de puces et sur une hausse des prix qui a soutenu les marges, alors que les grandes entreprises technologiques investissent de plus en plus dans le développement de leurs infrastructures de centres de données pour soutenir leurs ambitions en matière d’IA.

L'accord, annoncé lundi, permet également à la filiale d'Amazon d'acheter des actions 3M pour un montant de 521 millions de dollars au cours des sept prochaines années, à mesure qu'elle acquiert davantage de composants pour ses centres de données.

Alors que la demande des clients de 3M dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public est restée modérée, la croissance liée aux centres de données et aux marchés liés aux semi-conducteurs s’est avérée être un point positif , contribuant à amortir la faiblesse de certains de ses marchés finaux traditionnels.

3M fournit des composants électriques utilisés à l’extérieur des centres de données, ainsi que des connecteurs EBO (Expanded Beam Optics), ou connecteurs sans contact, utilisés à l’intérieur des centres de données. Elle compte parmi ses clients EBO des hyperscalers spécialisés dans l’IA tels qu’Amazon Web Services et Microsoft Azure.

Les ventes EBO, qui ne représentent qu’une petite partie du chiffre d’affaires lié aux centres de données, devraient doubler pour atteindre entre 80 et 100 millions de dollars en 2027, contre environ 40 millions de dollars prévus cette année, a estimé le directeur général William Brown lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Le fabricant du ruban adhésif Scotch et des Post-it a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel ajusté de 6,6 milliards de dollars, en hausse de 4,2 %.

Son bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 2,50 dollars par action, dépassant les estimations de 2,38 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 9,10 et 9,15 dollars, contre une fourchette précédente de 8,80 à 8,95 dollars.