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3M relève ses perspectives annuelles
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 14:36

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3M Company est attendu en hausse de 1,85% en préouverture à Wall Street, après avoir relevé mardi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le conglomérat industriel américain a bénéficié de ses mesures de maîtrise des coûts et de ses hausses de prix, qui ont soutenu ses marges, ainsi que de la résilience de ses activités de sécurité et d'industrie.

Au troisième trimestre, clos le 30 septembre, 3M a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,50 dollars, contre 2,23 dollars un an plus tôt, dépassant les 2,38 dollars attendus par les analystes interrogés par FactSet.

Le chiffre d'affaires net a légèrement progressé, à 6,58 milliards de dollars, contre 6,52 milliards un an auparavant, ressortant toutefois sous les 6,61 milliards de dollars anticipés par le marché.

Le groupe vise désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 9,10 et 9,15 dollars pour 2026, contre une précédente fourchette de 8,80 à 8,95 dollars. Le consensus des analystes s'établit à 8,94 dollars.

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