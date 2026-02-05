30% de baisse en six mois pour le Bitcoin: sommes-nous en plein bear market

information fournie par Le Particulier • 05/02/2026 à 12:24

Investissement sur le bitcoin ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

La chute marquée du Bitcoin a débuté en octobre 2025

L’année 2025 est atypique dans l’histoire du Bitcoin. Les 9 premiers mois ont été exceptionnels, marqués par un sommet historique au-delà des 125.000 dollars. Le dernier trimestre a marqué une autre performance: le bitcoin a essuyé ses gains et terminé l’année en repli. Ce net retournement de tendance perdure. Depuis le début de l’année 2026, la principale cryptomonnaie a reculé d’environ 10%, une baisse qui s’est brutalement accélérée à partir du 29 janvier. En l’espace de quelques jours, le cours est ainsi passé d’environ 90.000 dollars à près de 70.000 dollars. Dimanche 1er février, le Bitcoin a terminé sous le seuil des 65.000 dollars. Il n’avait plus atteint un niveau aussi bas depuis novembre 2024. Sur six mois, le repli atteint désormais près de 30%.

Ce mouvement alimente une question centrale pour les investisseurs: sommes-nous entrés dans un nouveau bear market? Par définition, un marché «baissier» correspond à une correction d’au moins 20% par rapport au dernier sommet. D’un point de vue strictement technique, le bitcoin se trouve donc déjà dans cette configuration. Reste à déterminer l’ampleur et la durée de ce mouvement.

Pourquoi le Bitcoin recule-t-il aussi fortement?

Plusieurs facteurs expliquent la pression vendeuse observée depuis plusieurs mois sur le Bitcoin, et son accélération récente:

• Sorties massives des ETF Bitcoin américains: la semaine dernière, ces produits ont enregistré près de 1,49 milliard de dollars de retraits nets . Il s’agit de la troisième plus forte vague de sorties depuis le lancement de ces fonds. Ceci traduit donc un recul temporaire de l’intérêt des investisseurs institutionnels.

• La corrélation persistante avec la Tech: On prétend souvent le contraire, mais les faits montrent qu’il s’agit souvent plus que de simples coïncidences: le Bitcoin reste sensible aux fluctuations du Nasdaq, le compartiment des valeurs technologiques de la bourse de New York. La déception des investisseurs face aux résultats de géants comme Microsoft - qui, malgré des chiffres records, peine à rassurer sur la rentabilité immédiate de ses investissements dans l’IA - a entraîné un repli général des actifs à risque.

• Prises de bénéfices après une année 2025 exceptionnelle: la forte performance enregistrée l’an dernier a incité de nombreux investisseurs à sécuriser leurs gains. Ceci alimente donc mécaniquement la pression vendeuse.

• Changement de cap à la Fed: La nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine a agi comme un électrochoc. Son profil, jugé expérimenté et rigoureux, laisse présager une politique monétaire plus stricte. Ce signal a mécaniquement renforcé le dollar, au détriment des actifs spéculatifs.

Le Bitcoin et l’or suivent deux trajectoires boursières opposées

Cette correction de 30% intervient dans un contexte paradoxal: sur la même période de six mois, l’or a progressé de plus de 45%. Cette divergence met donc plus que jamais en avant la différence de nature entre les métaux précieux, historiquement défensifs, et les actifs numériques, plus sensibles aux cycles de marché, aux flux de capitaux et au sentiment spéculatif.

Quelles perspectives se profilent pour le Bitcoin dans les prochains mois?

Comme toujours, il est difficile de prédire la tendance boursière des prochains mois, surtout pour des actifs aussi volatils que les cryptomonnaies. Dans l’hypothèse la plus défavorable, certains analystes n’excluent pas un retour du Bitcoin vers la zone des 50.000 dollars. Ce type de correction marquée n’a rien d’exceptionnel dans l’histoire de la cryptomonnaie, en particulier après des phases d’euphorie prolongées et de fortes hausses des prix. A titre d’exemple, le dernier véritable bear market du Bitcoin s’est déroulé entre fin 2021 et fin 2022. A l’époque, la reine des cryptos avait atteint son point bas en novembre 2022 à 15.500 dollars, alors qu’elle évoluait autour des 69.000 dollars juste un an plus tôt. Soit une chute d’environ 77% sur la période.

D’un point de vue cyclique, des périodes de consolidation ont d’ailleurs déjà été observées environ deux ans après chaque «halving», ces événements programmés qui réduisent de moitié la création de nouveaux bitcoins. Le dernier halving est intervenu le 20 avril 2024, le «timing» des deux années est donc là encore respecté.

La récente correction du Bitcoin, tout comme son envolée spectaculaire l’an dernier, est néanmoins l’occasion de rappeler un fait fondamental: les cryptomonnaies demeurent des actifs extrêmement volatils. Leur intégration dans une allocation patrimoniale doit donc se faire avec prudence et ne représenter qu’une part mesurée d’un portefeuille correctement diversifié.