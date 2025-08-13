2CRSi signe un contrat IA de 47 MEUR en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 17:58









(Zonebourse.com) - 2CRSi annonce la signature d'un contrat de 47 MEUR pour fournir des serveurs haute performance destinés à des applications d'intelligence artificielle en Malaisie. La livraison est prévue d'ici fin 2025.



Ce projet intervient après l'instauration par la Malaisie d'une réglementation stricte encadrant l'exportation et la réexportation de composants IA, tels que les GPU de dernière génération.



'Grâce à notre maîtrise logistique et à notre expertise en conformité internationale, nous pouvons livrer dans les délais tout en respectant les nouvelles exigences légales', souligne 2CRSi.



Porté par une situation financière solide, le groupe confirme son rôle d'acteur clé mondial dans les infrastructures de l'IA.





