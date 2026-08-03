2CRSi promet de premières conclusions en septembre sur les accusations de Grizzly Research

Le fabricant strasbourgeois de serveurs a mandaté un cabinet indépendant pour passer au crible ses trois derniers exercices et les principaux contrats visés par le vendeur à découvert américain. Rapport définitif attendu en octobre.

2CRSi a désormais confié à un cabinet indépendant une mission d'investigation portant sur les exercices clos aux 30 juin 2024, 2025 et 2026, afin de répondre aux allégations formulées par Grizzly Research dans le rapport publié le 18 juin dernier, qui avait fait vaciller le titre en bourse. Décidée par le conseil d'administration sur recommandation du comité d'audit et des risques, la démarche vise à livrer au marché des "constats factuels et documentés" établis par un tiers, sur les contrats les plus significatifs du groupe et sur les tiers cités dans le rapport.

Les travaux se concentreront notamment sur la répartition géographique du chiffre d'affaires, la traçabilité des opérations avec les principaux clients, dont le contrat allemand annoncé le 9 juin 2026, et les risques attachés au contrat-cadre de 610 millions de dollars dévoilé en janvier 2024 (dépendance, non-matérialisation, contrepartie). Le cabinet analysera aussi les 21 tiers mentionnés par Grizzly Research, en examinant leur actionnariat, leurs bénéficiaires effectifs et d'éventuelles parties liées. La vérification déjà engagée sur la vente de 194 serveurs au client allemand, confiée au même cabinet, sera traitée en priorité.

Premiers éléments en septembre

La société prévient toutefois que ces travaux donneront lieu à un simple rapport de constats, sans valeur d'audit ni de certification des comptes, qui reste du ressort des commissaires aux comptes. Les premières conclusions sont attendues courant septembre, le rapport définitif en octobre. 2CRSi s'engage à diffuser une synthèse des principaux constats par les canaux réglementés dès leur disponibilité, et à informer le marché sans délai en cas d'élément significatif.