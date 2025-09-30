2CRSi entouré après une commande majeure aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 11:58
La livraison est prévue pour le printemps 2026, et sera déployée sur un site situé à proximité de Sacramento, en Californie. Alimentée par une centrale de biomasse produisant une électricité décarbonée, cette 'AI Factory' pourra atteindre, d'ici fin 2027, une capacité de 40 MW.
Dans le cadre de cette phase initiale, 2CRSi fournira une solution intégrée comprenant notamment 2304 GPU Nvidia Blackwell Ultra, des unités de traitement de données (DPU) Nvidia BlueField-3, et une solution de stockage distribuée (WEKA) à hautes performances.
'Grâce à nos serveurs Godì, aux GPU Nvidia Blackwell Ultra et à l'implication de 2CRSi Cloud Solutions dans la conception de ce site, nous contribuons à façonner une nouvelle génération de datacenters durables et compétitifs', commente son PDG Alain Wilmouth.
Valeurs associées
|10,1600 EUR
|Euronext Paris
|+12,14%
A lire aussi
-
L'action de la société chinoise Zijin Gold International a gagné 68% mardi à l'issue de son introduction à la Bourse de Hong Kong, l'une des plus importantes au monde cette année, où l'entreprise a levé presque 2,7 milliards d'euros. Le titre de Zijin Gold a terminé ... Lire la suite
-
Le joaillier danois Pandora a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, prendrait sa retraite en mars 2026 après sept ans à la tête de l’entreprise, et que la directrice marketing, Berta de Pablos-Barbier, lui succéderait. Le titre du fabricant ... Lire la suite
-
L'animateur et producteur télé Arthur sort mercredi son premier livre, pour dire "la solitude", le "sentiment d'abandon" et la "peur" des Français juifs face à "la montée de l'antisémitisme", dans le contexte de la guerre à Gaza, a-t-il déclaré mardi sur France ... Lire la suite
-
Le taux moyen des crédits immobiliers en France est légèrement reparti à la hausse au troisième trimestre, à 3,82% pour les durées de 20 ans et plus, une première depuis un an et demi, selon le nouveau tableau du taux d'usure publié mardi au Journal officiel. Ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer