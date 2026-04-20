2CRSi déclare 22 596 441 actions au 31 mars 2026

* 2CRSi a communiqué qu’au 31 mars 2026, capital social composé de 22 596 441 actions. * Droits de vote théoriques totalisaient 28 861 048 à cette date. * Droits de vote exerçables ressortaient à 28 853 917. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. 2CRSI SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: fr_reg_2311460_en), on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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