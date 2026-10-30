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2CRSi chute après les conclusions de l'expert sur les accusations de Grizzly Research
information fournie par AOF 30/10/2026 à 11:17

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(Zonebourse.com) - Le concepteur et fabricant de serveurs (-18,66%, à 21,80 euros) a rendu publiques les conclusions du cabinet d'expertise financière indépendant mandaté pour examiner 22 allégations issues de l'attaque du vendeur à découvert Grizzly Research LLC, publiée le 18 juin dernier.

Sur le volet central des revenus, l'expert indépendant qualifie de "non fondée" l'affirmation selon laquelle 2CRSi aurait fabriqué la quasi-totalité de son chiffre d'affaires par l'intermédiaire de parties liées non divulguées. Après avoir passé en revue 78% du chiffre d'affaires consolidé des trois derniers exercices, l'audit confirme la réalité des encaissements et la conformité des transactions pour un montant estimé à 425 millions d'euros.

L'expert souligne en revanche qu'il ne peut pas conclure sur les opérations dans lesquelles les clients ont payé directement les fournisseurs du groupe.

Si l'expert n'a identifié aucun élément démontrant des violations délibérées des réglementations américaines sur l'exportation, il relève toutefois des "insuffisances de contrôle interne majeures", ciblant le manque de pièces justificatives de bout en bout, des circuits de financement atypiques et une visibilité partielle sur la destination finale des équipements.

La réaction de Portzamparc

La société de Bourse a relevé deux éléments nouveaux dans les conclusions de l'expertise. D'une part, "la holding de contrôle de 2CRSi a souscrit des obligations simples de NYGC (pour un montant non divulgué), et NYGC pourrait maintenant être considérée sous influence notable".

D'autre part, "l'ambition du groupe d'atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice en cours n'intègre pas de CA avec NYGC, qui est donc à considérer comme un upside en fonction des avancées du projet BVBP".

Les analystes expliquent que "bien qu'infondée sur le coeur du sujet et malhonnête dans son fonctionnement, cette attaque aura au moins le mérite d'encourager 2CRSi à clarifier sa communication et à structurer son contrôle interne".

La société doit dévoiler ses résultats annuels ce soir, une publication qui était initialement prévue jeudi soir et qui a été reportée d'une journée afin de "permettre de disposer du temps nécessaire à la finalisation des procédures d'audit et des documents relatifs à l'arrêté des comptes avec l'intégration des conclusions de l'expert indépendant mandaté à la suite du rapport publié par Grizzly Research".

Portzamparc table notamment sur une multiplication par six de l'Ebitda à 34 millions d'euros, grâce à une base de comparaison favorable, à la forte croissance du chiffre d'affaires, la maîtrise des dépenses opérationnelles et le fort développement des revenus de services nettement mieux margés.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2026 à 11:17:00.

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