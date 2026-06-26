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29 juin | 15h00 - Transgene KOL Webcast (extension de la plateforme myvac)
information fournie par Boursorama CP 26/06/2026 à 17:34

📅 29 juin 2026 | 15h00 CET — Webcast (en anglais)

Comment Transgene étend-elle sa plateforme myvac® au cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ?

Participez à notre événement virtuel KOL avec le Professeur Nicolas Girard (Institut Curie, investigateur principal de l'essai TG4070), ainsi qu'avec les équipes de Transgene, pour échanger sur TG4070, notre deuxième Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes (VTIN).

👉 Inscription : https://lifescievents.com/event/ri20slf0/

Au programme : le nouvel essai randomisé de Phase 1 évaluant TG4070 en combinaison avec nivolumab dans le traitement adjuvant du CPNPC, ainsi que les caractéristiques distinguant TG4070 de TG4050 — notre outil de sélection des néoantigènes basé sur l'IA, SNIPER, et un procédé de production évolutif sur lignée cellulaire.

Une session de questions-réponses en direct suivra.

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