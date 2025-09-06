23andMe demande l'approbation d'un règlement plus important, d'un montant de 50 millions de dollars, en cas de violation de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

La société de tests génétiques 23andMe a demandé à un juge fédéral des faillites d'approuver un règlement de 50 millions de dollars pour résoudre les réclamations liées à une violation de données datant de 2023 qui a exposé les informations génétiques et autres informations personnelles d'environ 6,4 millions de clients américains.

Un règlement préliminaire a été déposé tard jeudi soir au tribunal des faillites de Saint-Louis, où 23andMe s'est placée sous la protection du chapitre 11 en mars.

Les avocats de l'entreprise ont déclaré que le règlement mettrait en place un fonds de 30 à 50 millions de dollars et résoudrait une "majorité substantielle" des réclamations américaines liées à la violation de données, qui a commencé en avril 2023 et a duré environ cinq mois.

Plus de 250 000 plaignants, principalement aux États-Unis, ont soumis des preuves de réclamation, ont indiqué les avocats. Le règlement permet également aux membres du groupe de s'inscrire pendant cinq ans à un programme connu sous le nom de Privacy & Medical Shield + Genetic Monitoring. Un règlement de 30 millions de dollars avait été conclu en septembre dernier, avant la faillite, et avait reçu l'approbation conditionnelle d'un juge fédéral de San Francisco en décembre. Selon les documents du tribunal, le règlement révisé "suit de près" cet accord, mais ajoute 20 millions de dollars après qu'une organisation à but non lucratif contrôlée par la fondatrice Anne Wojcicki a acheté les actifs de 23andMe pour 305 millions de dollars en juillet, ce qui a permis d'augmenter le nombre d'actifs.

Le produit de la vente "reste la seule source de recouvrement monétaire" pour les victimes de la violation des données, un facteur qui pèse "lourdement" en faveur de l'approbation du règlement, ont déclaré les avocats de 23andMe.

Le règlement résout également les accusations selon lesquelles 23andMe n'a pas informé les clients ayant des ancêtres chinois et juifs ashkénazes que le pirate informatique semblait les avoir ciblés et avait mis leurs informations en vente sur le dark web.

