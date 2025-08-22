20 ans après Katrina, les risques d'ouragans sur la côte du Golfe du Mexique augmentent, selon un scientifique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La côte américaine du Golfe du Mexique est de plus en plus vulnérable aux ouragans, a averti un scientifique dans une nouvelle étude, 20 ans après que Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans et des centaines de kilomètres de côtes.

Marc Bove, météorologue chez le réassureur allemand Munich Re MUVGn.DE , prévient dans son étude, dont Reuters a pris connaissance, que le risque que des ouragans majeurs touchent terre dans la région augmente avec le temps et que l'efficacité des systèmes de défense contre les inondations mis en place après le passage de Katrina va s'estomper.

En août 2005, Katrina a touché la Floride, puis s'est intensifié en traversant le chaud golfe du Mexique, causant près de 1 400 morts et des dégâts d'une valeur de 205 milliards de dollars corrigés de l'inflation, devenant ainsi l'ouragan le plus destructeur de l'histoire des États-Unis.

"Le risque d'ouragan augmente, et pas seulement dans la région du Golfe. Katrina s'est intensifié rapidement au-dessus du golfe du Mexique - et nous voyons cela beaucoup plus souvent aujourd'hui qu'en 2005, probablement en raison des températures plus élevées dans la mer", a déclaré Marc Bove dans une interview accordée à Reuters.

Marc Bove a ajouté qu'une répétition de Katrina aujourd'hui serait plus coûteuse, et pas seulement en raison de l'inflation.

L'élévation du niveau de la mer et l'affaissement des terres signifient que les améliorations apportées aux défenses contre les inondations de la Nouvelle-Orléans s'éroderont avec le temps.