Spie, une valeur verte…

Le groupe SPIE se présente comme « le leader européen indépendant pure-player des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications.Nos 50.000 collaborateurs sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la transformation numérique ».

Il se positionne ainsi comme un acteur clé des mutations environnementales et digitales de la société. Il accompagne ses clients dans la conception, la maintenance et l'exploitation de leurs réseaux énergétiques et numériques : c'est donc un acteur de la lutte contre le réchauffement climatique.

Le groupe exploite 4 grands marchés, comme représenté sur son site internet

La «part verte» de son chiffre d'affaires atteint 48%, et, par exemple, le groupe a déjà installé 42 000 points de charge pour véhicules électriques depuis 2017.

D'un point de vue financier, le groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 8,7 Mds€, pour 583 m€ d'EBITDA et un bénéfice net de 238m€. La répartition géographique des ventes fait une place essentielle à l'Europe, puisque la France représente 37,6%, l'Allemagne 28,1% et le reste de l'Europe 29,6%….

L'action Spie nous semble attractive aujourd'hui pour plusieurs raisons

1/ Son positionnement au cœur des transitions environnementales et digitales. Les besoins en la matière sont considérables, et concernent autant les infrastructures existantes que nouvelles. Le groupe profite ainsi de la demande importante de rénovation – construction d'infrastructures, avec une récurrence (contrats de maintenance) significative.

2/ L'action Spie, relativement à ses comparables, présente un profil de croissance et de solvabilité le plus favorable, comme le montre le tableau suivant. Par ailleurs, tous les analystes du consensus Factset sont à l'achat…

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

3/ Les révisions de bénéfice des analystes sont très positives depuis un an : l'anticipation du BPA 2024 et 2025 a doublé depuis juillet 2023 ! La dynamique fondamentale est très favorable, alors que le cours a marqué une pause depuis 4 mois…

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

4/ Nos signaux algorithmiques optimisés à 2 ans (megatrend), à 8 mois (stratégique) ou même à un mois (tactique) sont tous à l'achat : l'action Spie devrait reprendre son cheminement haussier après la pause actuelle, qui ne mets absolument pas en cause la tendance de fond qui reste très haussière….

Spie : Signal stratégique et cours depuis 2 ans

