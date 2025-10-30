 Aller au contenu principal
Shein et Temu vendent des chargeurs et des jouets dangereux, selon UFC-Que Choisir
information fournie par AFP 30/10/2025 à 07:55

Les sites asiatiques Shein et Temu vendent des chargeurs USB et des jouets parfois dangereux, selon une enquête de quatre associations de défense des consommateurs en Europe ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Les sites asiatiques Shein et Temu vendent des chargeurs USB et des jouets parfois dangereux, selon une enquête de quatre associations de défense des consommateurs en Europe, dont UFC-Que Choisir, publiée jeudi.

UFC-Que Choisir et trois autres associations danoise, belge et allemande ont acheté 27 chargeurs sur Temu, 27 sur Shein, et autant de jouets sur chacune des deux plateformes, "de manière complètement aléatoire", mais à chaque fois vendus "par des vendeurs tiers plutôt que par les plateformes elles-mêmes."

UFC-Que Choisir a ensuite vérifié la présence des marquages obligatoires et a soumis les produits achetés "à une série de tests chimiques, mécaniques ou électriques en laboratoire."

L'association rapporte que sur ces 54 chargeurs USB achetés entre 2 et 19 euros, 4 "avaient des circuits à haute et basse tension trop proches l'un de l'autre", au risque de "provoquer des arcs électriques" et 14 ont chauffé "au-delà de la température maximale autorisée de 87 degrés".

"Beaucoup" de ces "produits d'entrée-de-gamme (...) faisaient courir de réels risques de brûlure, de choc électrique et d'incendie à leurs utilisateurs", écrit l'UFC-Que Choisir.

Un chargeur en particulier a par exemple chauffé jusqu'à 102 degrés.

L'association dénonce également des jouets en vente avec une "qualité de fabrication" qui peut "s'avérer catastrophique", arguant que la moitié des 54 jouets achetés sur les deux plateformes avaient des "petites pièces qui se détachent trop facilement", au risque d'être ingérées.

Un jouet présentait des taux de formaldéhyde, une substance cancérogène, jusqu'à plus de cinq fois au-dessus de la teneur autorisée dans les textiles des jouets.

Les trois jouets achetés fonctionnant avec des piles présentaient un "compartiment des batteries" qui s'ouvrait "trop facilement", créant là aussi un risque pour les jeunes enfants.

L'enquête ne détaille pas pour chaque produit incriminé s'il a été acheté sur Temu ou sur Shein.

Interrogé par l'AFP, Shein a affirmé avoir immédiatement "mis en oeuvre son protocole standard afin de garantir que ces produits soient retirés de la vente à l'échelle mondiale et rappelés."

Le site Temu n'était pas en mesure de réagir dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

Grâce à des prix particulièrement bas, Shein et Temu connaissent un succès retentissant en Europe ces dernières années, malgré des critiques contre leur modèle économique et leurs pratiques.

La Commission européenne a proposé en mai d'imposer des frais de 2 euros sur chaque "petit" colis valant moins de 150 euros entrant en Europe, dont l'immense majorité proviennent de Chine, une mesure également présente dans le projet de budget du gouvernement français pour 2026 examiné à l'Assemblée nationale.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

