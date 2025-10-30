Plus de 900 sans domicile fixe morts en 2024, selon un collectif

Le collectif Les Morts de la Rue dénonce un "record effroyable" de SDF décédés en 2024 ( AFP / JOEL SAGET )

En 2024, 912 personnes sans domicile fixe sont décédées en France, un chiffre d'une ampleur inédite, a indiqué jeudi le collectif Les Morts de la Rue, qui recense surtout des décès de jeunes hommes mais aussi de plus en plus de femmes et d'enfants.

En 2023, 735 personnes sans domicile fixe sont décédées en France, avait annoncé le collectif l'an dernier.

Le collectif, qui mène ce recensement depuis 2012 dénonce "un nouveau record effroyable" et appelle à "agir face à la précarité qui tue".

"Face à cette tragédie, l'urgence est double: protéger les plus vulnérables et réformer en profondeur les politiques publiques pour que le droit au logement convenable devienne enfin une réalité", souligne Les Morts de la Rue dans un communiqué.

Ces personnes SDF sont décédées de manière "prématurée": à 47,7 ans en moyenne, soit un écart d'espérance de vie de 32 ans avec la population générale.

Il s'agit en majorité d'hommes (82%) mais la part des femmes décédées (13%) est "en hausse, reflétant une féminisation du sans-abrisme", souligne le collectif.

A noter, 4% des décès concernent des moins de 15 ans, soit "un doublement par rapport à la période 2012-2023".

Parmi les personnes décédées en 2024, 304 personnes vivaient dans la rue au moment de leur mort et 243 étaient hébergées. Pour 365 personnes, le collectif n'a pu déterminer quelle était la situation prédominante.

Dans de nombreux cas, la cause du décès reste inconnue (40%). Pour 17%, il s'agit d'une mort violente (noyade, agression, suicide).

L'Ile-de-France concentre 37% des décès et la région Hauts-de-France enregistre un doublement (163 décès), "notamment survenus lors de traversées de la Manche".

Il est difficile de connaître précisément le nombre de personnes sans domicile fixe en France: elles seraient environ 350.000 selon la Fondation Abbé Pierre, quand la dernière évaluation officielle de l'Institut national de la statistique, en 2012, estimait leur nombre à 143.000. L'Insee mène actuellement une nouvelle étude pour mettre ce chiffre à jour.