((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1, ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3)

Anthropic a déclaré jeudi que son modèle d’IA Claude avait piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests, après qu’une erreur de configuration lui eut donné accès à Internet, quelques jours après que son concurrent OpenAI eut révélé un incident impliquant un « agent rebelle » chez la société d’IA Hugging Face.

Anthropic a expliqué qu’une erreur de configuration avait permis aux modèles Claude d’accéder à Internet depuis des environnements de test censés être isolés, ce qui a entraîné un accès non autorisé aux systèmes de ces trois organisations.

La société a indiqué avoir identifié ces incidents après avoir examiné 141.006 sessions de test, un processus qu’elle a lancé à la suite de la divulgation par OpenAI la semaine dernière, selon laquelle un agent autonome alimenté par ses modèles d’IA s’était rebellé lors d’un test de sécurité et avait déclenché un piratage qui avait compromis l’infrastructure de Hugging Face.

Ces failles indiquent que les capacités croissantes de l’IA alimentent déjà la menace de sécurité que les experts redoutaient depuis longtemps, et que même les meilleurs développeurs peuvent être pris au dépourvu par des failles que leurs modèles sont capables d’exploiter.

“Claude a compromis l’infrastructure des organisations touchées en utilisant des techniques élémentaires, telles que l’exploitation de mots de passe faibles et de terminaux non authentifiés”, a-t-elle déclaré.

Anthropic a précisé que ces incidents concernaient trois modèles distincts: Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 et un modèle de recherche interne. Les premiers cas remontent au mois d’avril et se sont produits dans des environnements d’évaluation dépourvus de ce que l’entreprise a qualifié de mesures de sécurité standard.

Les intrusions se sont produites lors d’exercices dits de “capture du drapeau”, dans lesquels les modèles sont chargés de trouver des informations cachées dans des réseaux simulés. L’entreprise a expliqué que ses consignes indiquaient aux modèles qu’ils n’avaient pas accès à Internet, mais qu’un malentendu avec son partenaire d’évaluation, Irregular, a laissé les systèmes connectés à l’Internet public.

Anthropic a déclaré avoir commencé à examiner les transcriptions des évaluations le 23 juillet et avoir suspendu toutes les évaluations cybernétiques le jour même après avoir trouvé des preuves indiquant que Claude aurait pu accéder à Internet. Elle a identifié les trois incidents dès le 24 juillet et a informé les organisations concernées le 27 juillet.

Deux de ces organisations n’avaient pas connaissance de cette activité avant d’être contactées, a précisé Anthropic, ajoutant qu’elle tentait toujours de joindre la troisième.

Ces conclusions soulignent la nécessité de renforcer les contrôles tant dans les environnements de test internes que dans ceux de tiers, à mesure que les modèles d’IA deviennent de plus en plus capables de mener des activités cybernétiques dans le monde réel, a déclaré Anthropic.