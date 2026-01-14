Records en série sur les Bourses mondiales et les métaux

Des passants devant un panneau électronique affichant les cours du Nikkei 225 à la Bourse de Tokyo, le 13 janvier 2026. ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Les marchés mondiaux profitent d'un vent d'enthousiasme mercredi au lendemain de la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis, les Bourses européennes, Tokyo, les métaux précieux et certains métaux de base touchant de nouveaux sommets historiques.

Vers 09H00 GMT, les Bourses de Paris (+0,50%), Londres (+0,25%), Madrid (+0,74%) et Zurich (+0,63%) ont touché de nouveaux records historiques en séance. Francfort évoluait en petite hausse de 0,06%, non loin de son record absolu, touché la veille.

Les marchés mondiaux évoluent à des niveaux "records, alors que la détente des données d'inflation américaines a apaisé les craintes liées à la hausse des prix, alimentant l’enthousiasme des investisseurs dans un contexte de boom toujours porté par l'intelligence artificielle", commente Patrick Munnelly, stratégiste de marché chez Tickmill Group.

Le rythme de l'inflation américain s'est calmé en fin d'année 2025. Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé en décembre de 2,7% sur un an, un rythme stable par rapport à novembre.

"Les inquiétudes du marché quant au risque que Donald Trump ne surchauffe l'économie avant les élections de mi-mandat semblent prématurées, les risques inflationnistes étant probablement différés", estime M. Munnelly.

Les investisseurs attendent désormais la publication décalée de l'indice des prix à la production PPI en novembre.

A Tokyo également, l'indice vedette Nikkei (+1,48%) comme l'indice élargi Topix (+1,26%) ont touché mercredi des plus hauts historiques en séance comme en clôture.

"Les actions japonaises se sont envolées, le yen évoluant près de son plus bas niveau depuis juillet 2024, sur fond de spéculations autour d'élections anticipées", précise Patrick Munnelly.

La Première ministre japonaise conservatrice Sanae Takaichi pourrait dissoudre la chambre basse du Parlement nippon d'ici fin janvier et convoquer des élections anticipées, d'après des informations de presse.

Le gouvernement Takaichi récolte quelque 70% d'opinions favorables d'après la presse locale, ce qui pourrait lui permettre de renforcer sa base parlementaire en cas de scrutin et faciliter l'adoption de ses mesures de relance économique à coups de soutiens budgétaires.

Nouveaux records de l'or et de l'argent

"L'argent a bondi au-dessus des 90 dollars l'once pour la première fois de son histoire, tandis que l'or s'est rapproché de niveaux records, après des données d'inflation américaine plus faibles que prévu, qui ont (...) stimulé la demande pour les valeurs refuges dans un contexte de persistance de l'incertitude géopolitique", relève Soojin Kim, analyste chez MUFG.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or prenait 1,06% à 4.634,93 dollars, peu après avoir touché un nouveau sommet historique à 4.639,62 dollars, et celle d'argent grimpait de 3,58% à 90.0665 dollars après avoir atteint un nouveau record à 91,5535 dollars.

Les métaux de base flambent

"Le zinc, le cuivre, l'étain et l'aluminium ont désormais rejoint le mouvement" de hausse des métaux précieux, constate Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB. "Cela indique que le marché considère la croissance mondiale comme solide, malgré les remous géopolitiques provoqués par l’administration Trump".

Le cuivre a même atteint mercredi un nouveau record historique à 13.407 dollars la tonne, tout comme l'étain à 52.495 dollars la tonne sur le LME, la Bourse des métaux de Londres.

Les groupes miniers cotés au Royaume-Uni, notamment Antofagasta (+0,57% vers 09H00 GMT) et Fresnillo (+0,58%) profitent de cette flambée des prix, affichant une forte performance depuis le début de l'année.

"Une forte envolée des métaux contribue à maintenir la demande pour le FTSE 100", l'indice vedette de la Bourse de Londres "fortement exposé au secteur minier", note Mme Brooks.

Le pétrole surveille l'Iran

Vers 09H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,66%% à 65,04 dollars, et son équivalent américain, le WTI perdait 0,67% à 60,74 dollars, après une hausse des prix sur les derniers jours.

Les marchés pétroliers "évaluent l'intensification des troubles en Iran ainsi qu'une réunion prochaine à la Maison Blanche destinée à discuter d'une éventuelle réponse américaine", commente Soojin Kim, de MUFG.

Le président Donald Trump a annoncé des sanctions douanières contre les partenaires commerciaux de l'Iran, au moment où selon l'ONG Iran Human Rights (IHR), le bilan de la répression des manifestations contre le pouvoir dépasse les 600 morts.