La Russie annonce l'expulsion d'un diplomate britannique accusé d'espionnage

L'ambassade britannique à Moscou, le 13 septembre 2024 ( AFP / Alexander NEMENOV )

La Russie a annoncé jeudi expulser un diplomate britannique accusé d'être membre des "services secrets" du Royaume-Uni, des allégations jugées "malveillantes" par Londres, dans un nouvel épisode de tensions bilatérales dans le contexte du conflit en Ukraine.

Cette annonce intervient alors que Londres, l'un des principaux soutiens militaires et financiers de Kiev, participe activement aux efforts diplomatiques occidentaux pour tenter de mettre fin à près de quatre ans de conflit.

Jeudi matin, la chargée d'affaires britannique Danae Dholakia a été convoquée au ministère russe des Affaires étrangères pour être informée du "retrait de l'accréditation" d'un diplomate de l'ambassade en raison d'"informations reçues (...) sur son appartenance aux services secrets", a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Il aura deux semaines pour quitter la Russie, selon la même source.

Selon les services russes de sécurité (FSB), il s'agit de Gareth Samuel Davies, "envoyé en Russie sous couvert du poste de deuxième secrétaire de l'ambassade britannique".

Moscou "a de nouveau souligné qu'elle ne tolérerait pas sur le territoire russe de membres des services secrets britanniques non déclarés", a ajouté la diplomatie russe en affirmant être prête à "une riposte symétrique décisive si Londres se décide à une escalade".

Londres a dénoncé dans la foulée des accusations "malveillantes" et "infondées" et indiqué qu'elle examinait les "options" pour y répondre.

"Ce n'est pas la première fois que le Kremlin porte des accusations malveillantes et infondées contre notre personnel", a déclaré un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'entretien de Danae Dholakia au sein du ministère des Affaires étrangères a duré un quart d'heure, selon les agences de presse russes.

Les relations entre la Russie et le Royaume-Uni, déjà au plus bas avant le conflit en Ukraine, sont extrêmement tendues depuis le début de l'offensive russe à grande échelle lancée en février 2022 contre son voisin ukrainien.

- "Influences étrangères" -

En avril dernier, Londres avait imposé à toute personne travaillant pour l'Etat russe au Royaume-Uni de s'enregistrer auprès du gouvernement dans le cadre d'un système de surveillance des "influences étrangères", sous peine de prison.

La Russie avait aussitôt dénoncé comme "insensées" ces restrictions concernant non seulement les personnes liées aux forces armées et la police russes, mais aussi celles en lien avec "plusieurs partis politiques contrôlés par la Russie, dont Russie Unie".

Les expulsions réciproques de diplomates sont aussi fréquentes ces dernières années entre la Russie et le Royaume-Uni.

Ainsi, le gouvernement britannique a annoncé en mars dernier expulser un diplomate russe et la conjointe d'un diplomate en réponse à une mesure similaire de Moscou, en dénonçant une "campagne de harcèlement" contre ses diplomates.

La Russie avait accusé le même mois le deuxième secrétaire de l'ambassade du Royaume-Uni à Moscou et l'époux de la première secrétaire d'effectuer "un travail de subversion et de renseignement" qui menacerait sa sécurité.

En novembre 2024, Moscou avait également annoncé des sanctions contre une dizaine de ministres du gouvernement de Keir Starmer, désormais interdits d'entrée en Russie.