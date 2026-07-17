Le fournisseur de laitues Taylor Farms procède à un rappel de produits liés à une épidémie parasitaire, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale à partir d'informations tirées d'un rapport sur le rappel de produits de Taylor Farms)

Taylor Farms, un fournisseur de laitues basé en Californie, a indiqué aux autorités réglementaires américaines qu'il s'apprêtait à lancer un rappel d'ingrédients liés à une épidémie parasitaire qui a rendu malades des milliers de personnes dans le Michigan et les États voisins, a rapporté vendredi Bloomberg News.

L'ampleur du rappel n'est pas encore claire, a indiqué Bloomberg, citant un document. Taylor Farms n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Food and Drug Administration (FDA) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) mènent actuellement une enquête sur une épidémie de cyclosporiase liée à de la laitue iceberg émincée servie dans des restaurants Taco Bell de l’Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale. Cette maladie parasitaire peut provoquer des diarrhées et d’autres symptômes gastro-intestinaux.

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé vendredi 5 002 cas de cyclosporiase, soit une augmentation de 690 cas par rapport à la veille, alors que les enquêteurs poursuivaient leurs efforts pour identifier la source de cette épidémie inhabituellement importante de cette maladie intestinale.

Jeudi, la FDA a déclaré que Taco Bell, filiale d’ YUM.N appartenant à Yum Brands, cesserait d’utiliser la laitue « » provenant d’un fournisseur identifié par l’agence dans le cadre de son enquête, peu après que la chaîne de restaurants eut annoncé qu’elle avait volontairement retiré l’ingrédient concerné et qu’elle le remplacerait dans les 24 heures dans certains États.

Taco Bell et la FDA n’ont pas révélé le nom du fournisseur, mais l’autorité de régulation de la sécurité alimentaire a indiqué que son enquête de traçabilité avait permis d’identifier un fournisseur commun de laitue iceberg en provenance du Mexique, utilisé par les restaurants Taco Bell où les personnes malades avaient mangé avant de tomber malades.

Le Washington Post a rapporté jeudi que Taylor Farms avait été identifié par les enquêteurs comme une source potentielle de contamination dans le cadre de cette épidémie.