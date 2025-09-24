La Fed doit trouver un équilibre entre les risques liés à l'emploi et à l'inflation, dit Powell

Jerome Powell lors d'une conférence de presse à Washington

Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré mardi que la banque centrale américaine se trouvait dans une "situation difficile", citant notamment le risque d'une inflation plus forte que prévu, tandis que la faible croissance de l'emploi suscite des inquiétudes.

Dans des remarques préparées pour un discours devant la Chambre de commerce de Rhode Island, Jerome Powell a donné peu d'indications sur le moment où il pense que la Fed pourrait réduire à nouveau ses taux d'intérêt, soulignant qu'il existe un risque de les abaisser trop rapidement et de provoquer une nouvelle flambée de l'inflation, ou de le faire trop lentement et de voir une augmentation du chômage.

"Les risques à court terme pour l'inflation sont orientés à la hausse et les risques pour l'emploi à la baisse - une situation difficile", a déclaré Jerome Powell, répétant les termes utilisés la semaine dernière lorsque la banque centrale a réduit son taux de référence d'un quart de point de pourcentage pour la première fois depuis décembre 2024.

Le taux actuel, compris entre 4% et 4,25%, est toujours considéré comme suffisamment élevé pour contrer les pressions sur les prix dans l'économie, mais, a-t-il dit, "nous laisse bien positionnés pour répondre aux développements économiques potentiels. Notre politique n'est pas figée".

Si cette phrase est en quelque sorte un mantra pour les responsables de la Fed, elle prend mardi une résonance particulière, car des opinions divergentes émergent au sein de l'institution sur ce que devrait être l'évolution appropriée des taux d'intérêt.

Des responsables de la banque centrale ont remis en question lundi la nécessité de nouveaux assouplissements, invoquant l'inflation encore élevée, tandis que le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, et la vice-présidente chargée de la surveillance, Michelle Bowman, ont mis en garde contre les risques liés à un manque de détermination à l'heure de protéger le marché du travail.

La médiane des décideurs de la Fed prévoit des réductions d'un quart de point lors des réunions d'octobre et de décembre de la Fed.

"Si nous assouplissons notre politique de manière trop agressive, nous pourrions laisser le travail sur l'inflation inachevé et devoir faire marche arrière plus tard pour rétablir complètement une inflation de 2%. Si nous maintenons une politique restrictive trop longtemps, le marché du travail pourrait s'assouplir inutilement", a-t-il averti.

Le président de la banque centrale a reconnu qu'il y avait des raisons de s'inquiéter au sujet du marché du travail, la croissance récente de l'emploi "étant inférieure au seuil de rentabilité nécessaire pour maintenir le taux de chômage à un niveau constant.

D'autres indicateurs de l'emploi sont "globalement stables", a-t-il précisé.

L'inflation reste quant à elle "quelque peu élevée", les droits de douane imposées par la Maison blanche entraînant une hausse des prix, un impact qui devrait s'atténuer, selon Jerome Powell, qui a toutefois souligné que cela prendrait du temps et qu'il appartenait à la Fed de "veiller à ce que cette hausse ponctuelle des prix ne se transforme pas en un problème d'inflation permanent".

La banque centrale subit une forte pression de la part de l'administration Trump pour qu'elle réduise ses taux, le président ayant même tenté de destituer la gouverneure Lisa Cook, et les représentants de l'administration remettant en question la pertinence des programmes d'urgence de la Fed pendant la pandémie de COVID-19 et pendant la crise économique de 2007 à 2009.

(Howard Schneider ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)