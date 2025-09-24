 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 851,48
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JD Sports: Bénéfice au 1er semestre en baisse de 13,5% avec la faiblesse des ventes aux Etats-Unis
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 09:47

L'intérieur du magasin phare de JD Sports à Londres

L'intérieur du magasin phare de JD Sports à Londres

JD Sports Fashion a annoncé une baisse de 13,5% de son bénéfice semestriel mercredi, pénalisé par un recul des ventes aux États-Unis, tout en confirmant ses prévisions annuelles et restant prudent quant au contexte de marché.

Le distributeur coté au FTSE 100, qui réalise près de 40% de son chiffre d'affaires aux États-Unis par le biais de ses magasins JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a toutefois déclaré mercredi qu'il ne s'attendait qu'à un impact limité des droits de douane du président américain Donald Trump au cours de l'exercice.

Le titre du groupe a perdu 43% sur un an, pénalisé par un marché axé sur les promotions et la baisse de la demande pour les produits Nike, qui représentent près de 45% de ses ventes.

Le groupe prévoit un bénéfice annuel avant impôts et éléments d'ajustement conforme aux attentes actuelles du marché, comprises entre 853 et 914 millions de livres (entre 976,26 millions d'euros et 1,05 milliard d'euros), avec un consensus à 878 millions.

Le groupe a réalisé un bénéfice de 351 millions de livres au premier semestre clos le 2 août, avec des ventes en hausse de 18% à 5,94 milliards de livres et une croissance organique de 2,7% dans "un environnement commercial difficile".

Les ventes à périmètre constant du premier semestre, publiées le mois dernier, ont reculé de 2,5% au premier semestre, avec des baisses de 3,8% en Amérique du Nord et de 3,3% au Royaume-Uni.

"Nous restons prudents quant à l'environnement commercial du second semestre", a déclaré le directeur général Regis Schultz.

(Rédigé par James Davey, version française elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank