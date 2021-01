Le debrief Bourse du 22 janvier : la crise pèse (encore) sur la tendance

Boursorama • 22/01/2021 à 18:37

Pour cette dernière séance de la semaine, la Bourse de Paris est plombée par cet indice qui signale une accélération de la contraction de l'activité dans le secteur privé en zone euro et en France en janvier. Une situation qui pourrait encore se dégrader alors que la perspective d'un reconfinement est de plus en plus probable.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,56% vers les 5559 points

Une majorité des valeurs de l'indice sont dans le rouge

Les bancaires affichent le plus fort repli : Société Générale : -3,30% BNP Paribas : -2,83%.

Et le mouvement baissier n'épargne pas non plus la technologie : Atos - 4,23%, finalement plus forte baisse de l'indice

Après avoir brillé, Stellantis lâche plus de 3%

On note en revanche le rebond de la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield. +2,59% en tête du CAC 40

Le luxe est également apprécié. LVMH +0,77%, soutenu par un relèvement de recommandation de Telsey Advisory Group qui relève son objectif de cours à 575 euros contre 470 euros. L'Oréal gagne de son côté 0,58%.

Les investisseurs plébiscitent aussi Air Liquide +0,69% qui fait figure de valeur refuge.

Sur le SBF 120,

La chute des cours du pétrole liée à la crainte d'une nouvelle baisse de la demande mondiale pénalise évidemment les valeurs parapétrolières.

Maisons du Monde est également en forte baisse. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences de l'évolution de la pandémie en France. Un nouveau confinement entraînerait une fermeture des magasins non essentiels et pèserait fortement sur l'activité du distributeur de meubles et d'articles de décoration.

Sans surprise, les valeurs liées au secteur du tourisme et des transports sont une nouvelle fois chahutées. Accor perd presque 5%.

A contrario, Solutions 30 poursuit de son côté son rebond.

Le secteur de la santé est également bien orienté avec Sartorius Stedim Biotech qui gagne 2,30%. Le groupe publiera mercredi prochain ses résultats annuels.

Outre-Atlantique, après les records historiques des deux derniers jours, les indices atterrissent. Il faut dire que la situation sanitaire vient de nouveau affecter l'activité économique. A cela les annonces d'Intel et IBM déçoivent et pèsent sur la tendance.