Le debrief Bourse du 12 mai : le CAC 40 clôture dans le vert malgré Wall Street en baisse

12/05/2021 à 18:14

Le CAC 40 ne s'en est pas laissé compter aujourd'hui. L'indice finit en hausse de 0,19% vers les 6.279 points et 3,6 milliards d'euros échangés malgré des indices américains en baisse sur fond de nouvelles craintes sur l'inflation...

Mesurée par l'indice des prix à la consommation CPI, celle-ci a en effet atteint 0,8% sur un mois en avril, aux Etats-Unis quand les analystes tablaient sur 0,2. Sur douze mois, la hausse des prix atteint 4,2%, au plus haut depuis 13 ans. Résultat, on a un Dow Jones en baisse de 0,8% vers les 33.967 points à 17h45 et un Nasdaq plus nettement dans le rouge à -1,7% vers les 13.160 points.

Valeurs en hausse

Et c'est la fête pour presque toutes les pétrolières et parapétrolières alors que le prix du brent est désormais tout proche des 70 dollars le baril.

Rubis notamment a brillé aujourd'hui, sans doute un peu aussi grâce à Berenberg. Le bureau d'analyses a relevé ce matin son objectif de cours sur le titre de 44 à 49 euros, tout en conservant une recommandation d'achat sur la valeur estimant que, je cite " le modèle économique résistant du groupe et son bilan solide devraient lui permettre de surperformer en 2021".

TechnipFMC et Total complètent ce trio de tête.

Sur le CAC 40, les bancaires continuent elles à grimper, profitant de la hausse des taux à l'image de Société Générale et Crédit Agricole et BNP paribas

Valeurs en baisse

Partie difficile pour Ubisoft aujourd'hui. L'éditeur de jeux vidéo a pourtant des résultats records au titre de son exercice 2020-2021 mais les prévisions ont pu décevoir alors que le groupe vise notamment un résultat opérationnel (avant application de la norme comptable IFRS) entre 420 et 500 millions d'euros pour l'exercice en cours, en dessous des attentes des analystes, à comparer à 473,3 millions en 2020-2021. Des analystes qui attendent aussi que la stratégie d'Ubisoft dans les jeux Free to play commence à bientôt porter ses fruits...

CGG n'a lui pas profité de la bonne tenue de son secteur. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a cédé 17%, à 209 millions de dollars, et sa perte des activités poursuivies s'est creusée de 29%, à 92 millions. Surtout, les investisseurs ont sans doute été déçus par le maintien des objectifs 2021 malgré la progression des cours du brut

Sur le CAC 40, Alstom reste sous pression dans la foulée des résultats présentés hier.

Vivendi recule aussi. Dans un rapport publié aujourd'hui le groupe a révélé que sa pépite Universal Music Group (UMG) était valorisée 33 milliards d'euros.

Et puis nouvelle séance compliquée pour Atos. Lors de l'assemblée générale, les actionnaires du groupe de services informatiques ont rejeté la résolution approuvant les comptes consolidés du groupe qui faisaient l'objet de réserves des commissaires aux comptes.

