Qu’est-ce que la vente à découvert en Bourse?

La vente à découvert (VAD) est une opération financière ayant cours en Bourse. Elle consiste à vendre un titre que l’on ne possède pas. L’objectif est de pouvoir ensuite le racheter à un prix inférieur à son prix de vente. Dans ce cas, vous réalisez une plus-value. La vente à découvert est généralement utilisée à des fins spéculatives. À ce titre, elle comporte une part de risque. Nous vous expliquons comment elle fonctionne et si elle peut s’adapter à votre profil d’investisseur.

Bourse: explication du mécanisme de la vente à découvert

La vente à découvert est également appelée short selling en anglais, ou VAD. C’est une opération essentiellement spéculative. Elle consiste à vendre un titre en Bourse sans en être propriétaire. En réalisant une vente à découvert, vous espérez voir le titre perdre de sa valeur. En effet, il convient de racheter le titre ultérieurement, pour pouvoir le remettre à son propriétaire. Vous devez donc le vendre, puis le racheter. L’opération est intéressante si la valeur du titre baisse entre-temps puisque, dans ce cas, vous empochez la différence de prix entre les deux transactions.

La VAD peut être réalisée sur différents types d’actifs:

les actions,

les obligations,

les devises,

les matières premières…

L’opération est risquée. En effet, la valeur du titre peut aussi monter entre le moment où vous vendez et celui où vous achetez de nouveau. Dans ce cas, vous perdez de l’argent puisque vous êtes contraint de racheter le titre, même si son prix s’envole.

Un exemple concret de la vente à découvert en Bourse

Prenons un cas concret pour mieux comprendre le fonctionnement de la vente à découvert, avec l’action d’un groupe de téléphonie, par exemple. En raison d’un problème d’approvisionnement en composants informatiques, la sortie du nouveau smartphone est retardée. À la suite de cette mauvaise nouvelle pour la marque, vous envisagez une possible correction du titre (c’est-à-dire une baisse, en l’occurrence). Le titre est actuellement coté à 100 euros. Ainsi:

vous empruntez 5 actions de la marque à un courtier ;

vous les vendez immédiatement sur le marché au prix de 100 euros chacune, soit une vente totale de 500 euros ;

comme prévu, à la suite de la mauvaise nouvelle, le cours de l‘action baisse. Il chute à 80 euros ;

vous rachetez vos 5 actions sur le marché. Elles vous coûtent 80 euros chacune, soit 400 euros au total ;

vous restituez les actions empruntées au courtier et réalisez un profit de 100 euros (500 − 400) avant déduction des frais.

À savoir La vente à découvert est impossible dans le cadre d’un PEA (sauf via certains ETF inversés). Pour l’effectuer, vous devez passer par un compte-titres ordinaire (CTO).

Quels sont les avantages et les inconvénients de la vente à découvert en Bourse?

La vente à découvert permet de réaliser des gains sur un marché, même en période baissière. Autrement dit, quand les cours baissent, vous pouvez tout de même réaliser des bénéfices. Elle offre aussi une possibilité de diversification en matière d’investissement , atténuant alors les pertes globales si la Bourse se retourne.

Toutefois, le dispositif implique une solide connaissance de la Bourse et de l’actualité financière et internationale. Il convient de suivre de près les actifs visés pour être en mesure d’anticiper leur baisse éventuelle. De plus, la vente à découvert vous expose à des pertes potentiellement illimitées si le cours de l’action augmente au lieu de baisser. Pour réaliser des opérations gagnantes, il est primordial d’être très bien renseigné sur les actifs suivis. Néanmoins, le risque est toujours présent.