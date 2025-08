Produits structurés: l’investissement tout tracé pour gagner en tranquilité

Dans un environnement économique toujours plus volatile, les solutions d’investissement doivent conjuguer performance, protection et clarté. Les fonds structurés peuvent répondre à cet enjeu. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Fonds structurés: qu’est-ce que c’est?

Les fonds structurés ont pour principale caractéristique de voir leur performance indexée sur un actif sous-jacent comme un indice (par exemple le CAC 40), une action ou un panier d’actions. La performance de votre investissement dépend de l‘évolution de ce sous-jacent. Ces outils d’investissement permettent d’accéder à des actifs variés (indices, actions, devises, matières premières…) via des supports tels que des fonds ou des unités de compte. Ils sont accessibles à travers différentes enveloppes d’investissement comme l’assurance-vie, le PEA, le PER ou le compte-titres, avec des stratégies adaptées à votre horizon de placement.

Les fonds structurés représentent une option attractive pour diversifier votre portefeuille et optimiser l‘équilibre entre rendement et risque, tout en bénéficiant d’une protection partielle ou totale du capital investi. En 2025, ils peuvent atteindre une performance potentielle de 5% à 16%, selon les produits.

Un fonctionnement très encadré, avec des dates d’observation fréquentes

L‘émetteur des fonds structurés est une banque ou un organisme financier. Il fixe des objectifs de rendement et des niveaux de protection. Ceux-ci vous sont communiqués dès le départ, avant l’investissement. Tous les trimestres ou tous les ans, l’évolution du sous-jacent est comparée à son niveau de départ. S’il a évolué comme prévu, vous pouvez bénéficier d’un remboursement anticipé. Vous récupérez alors votre capital initial et les gains annoncés. Si les conditions ne sont pas remplies pour un remboursement anticipé, le produit perdure jusqu‘à la prochaine échéance. Le niveau est une nouvelle fois constaté et ainsi de suite jusqu’à la date d‘échéance finale, à 8, 10 ou 12 ans.

Lors de l'échéance finale trois cas de figure sont envisageables

Si le sous-jacent est resté au-dessus d’un certain niveau (la «barrière de paiement des gains»), vous récupérez votre capital et les gains accumulés. Si le sous-jacent n’a pas chuté en dessous de la «barrière de protection du capital» définie à l’origine, vous récupérez l’intégralité de votre capital de départ. Vous n’avez rien gagné, mais rien perdu non plus.

Reste le cas le moins favorable: celui d’une baisse du sous-jacent sous la barrière de protection du capital. Vous pouvez alors perdre tout ou partie de votre capital, proportionnellement à la baisse du sous-jacent. Selon l’AMF, la perte en capital a concerné moins de 1% des produits remboursés sur la période 2021-2023, pour un rendement annuel compris entre 6% et 7%.

Comment investir dans un fonds structuré en 2025?

Avant d’investir dans un fonds structuré, vous déterminez tout d’abord votre support d’investissement en fonction de votre objectif. Ce support induit des conditions de détention pour le fonds. Par exemple, le contrat d’assurance-vie permet de profiter d’un cadre fiscal avantageux et d’une gestion flexible. Le PEA est idéal pour investir en actions européennes ou via des ETF en bénéficiant d’une exonération d’impôt après 5 ans. Les comptes-titres ou le PER autorisent une gestion plus directe ou en vue de préparation de la retraite.

Pour sélectionner le fonds à investir, vous vérifiez:

sa performance historique,

ses perspectives futures,

la protection du capital offerte,

la notoriété de l’émetteur et sa notation financière,

Les frais d’entrée, de gestion et de sortie.

Quand la sécurisation de l’investissement est une priorité pour vous, mieux vaut opter pour un fonds avec une barrière de protection du capital robuste. Et en règle générale, il faut favoriser les fonds dont la performance est liée à des indices ou actifs porteurs. Il s’agit par exemple des indices thématiques technologiques, comme ceux liés à l’intelligence artificielle ou aux technologies durables.

Avant d’investir dans ce type de produits, il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement du fonds, en particulier la formule de rendement, la barrière de protection et les scénarios de performance. Il vous faut également vérifier la liquidité du fonds, surtout si vous envisagez une sortie anticipée. Le succès de votre investissement repose sur une sélection rigoureuse, une compréhension claire du fonctionnement et une stratégie d’investissement alignée avec vos objectifs patrimoniaux. Un conseiller peut vous aider à choisir le produit adapté à votre profil.