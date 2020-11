Dividendes, épargne salariale : les salariés mieux préservés que les actionnaires

Les primes de « partage du profit » correspondent à la participation, l'intéressement et l'abondement sur les PEE ou PERCO (Crédit photo: 123RF)

Le groupe Eres a publié les résultats de la 8ème édition de son « baromètre du partage du profit ». Si 64% des entreprises du SBF120 ont annulé ou baissé les dividendes versés aux actionnaires, la crise sanitaire a eu peu d'effet à ce stade sur le versement des primes de « partage du profit » aux salariés.

Le SBF 120 est un indice boursier français qui suit les 120 valeurs les plus liquides du marché primaire et secondaire français.

Le groupe Eres vient de publier les résultats de la 8ème édition de son « baromètre du partage du profit ». Avec la crise du Covid-19, le baromètre indique qu'à fin juillet 2020, les actionnaires de 64% des entreprises du SBF120 ont voté pour une baisse ou une annulation des versements de dividendes portant sur l'exercice 2019. Dans le détail, 39% des entreprises

ont tout simplement annulé le versement des dividendes pour l'année 2020 et 25% d'entre elles en ont baissé le montant. Seulement 14% ont voté une hausse et 22% ont opté pour une stabilité des dividendes distribués à leurs actionnaires.

La crise sanitaire a eu peu d'effet sur le versement des primes de « partage du profit » aux salariés

Les primes de « partage du profit » correspondent à la participation, l'intéressement et l'abondement sur les PEE ou PERCO. La participation et l'intéressement sont des dispositifs qui permettent à une entreprise d'associer ses salariés à la performance. L'intéressement consiste à verser à chaque salarié une part des résultats de l'entreprise. Sa mise en place est facultative. La participation est un dispositif qui permet de redistribuer une partie des bénéfices aux salariés. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Chaque salarié peut choisir de percevoir les sommes directement ou bien de les placer sur un PEE ou un PERCO. Si cela est prévu par l'accord d'entreprise, cette dernière peut verser un abondement qui peut aller jusqu'à trois fois le montant que le salarié a lui-même versé (dans la limite des plafonds prévus par la loi).

Tous les ans, l'intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard le 31 mai (pour les entreprises qui clôturent leur exercice le 31/12). Mais face aux problèmes de trésorerie posés par la crise sanitaire, le gouvernement a autorisé les entreprises qui le souhaitent à décaler au 31 décembre 2020 au plus tard le versement des primes de participation et d'intéressement à leurs salariés.

Il ressort du baromètre Eres que la crise sanitaire a eu à ce stade peu de conséquences sur le versement des primes : sur les 29 entreprises ayant communiqué à fin juillet 2020 sur le versement des primes, seules 5 avaient annoncé un décalage de versement.

« Les résultats des entreprises en 2020 seront cependant impactés par la crise, ce qui devrait avoir pour conséquence une baisse des primes de participation » commente Pierre-Emmanuel Sassonia, Directeur associé chez Eres. Toutefois, « certaines entreprises ont d'ores et déjà pris des mesures pour ajuster leurs accords d'intéressement et de participation pour que leurs salariés ne soient pas pénalisés. Ces entreprises ont pris conscience que ces dispositifs sont un excellent moyen de fidéliser et de motiver leurs salariés, particulièrement dans une période de difficulté économique » ajoute-t-il.

En 2019, les entreprises du SBF120 ont versé un nouveau montant record de primes de partage du profit à leurs salariés avec 5,8 milliards d'euros. La prime moyenne s'est élevée à 4.312 euros. L'intéressement moyen par salarié a atteint 2.267 euros, soit plus de la moitié des primes de partage du profit versées. En plus des primes de partage du profit, les dividendes versés aux salariés actionnaires français est estimé à 620 millions d'euros.