Centenaire, célibataire et sans enfant, elle lègue une véritable fortune à cette petite commune française

Une femme, décédée en 2022 à l'âge de 100 ans, a légué près de 8 millions d'euros à sa commune de Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes). Illustration. (ALEXAS_FOTOS / PIXABAY)

Une centenaire décédée en 2022 a décidé de léguer toute sa fortune à la commune où elle vivait, Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes). Une aubaine pour cette ville de 7 600 habitants puisque le patrimoine de la défunte s'élevait à environ 8 millions d'euros. Outre une partie de l'argent reversée à la SPA, la commune va construire une école et financer des projets en cours.

Romaine Carlès, une habitante de Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) décédée en 2022 à l'âge de 100 ans, a décidé de léguer toute sa fortune à sa commune, nous apprend Nice-Matin . Cela représente la somme de 8 millions d'euros pour cette ville de 7 600 habitants qui a accepté le legs lors d'un récent conseil municipal.

Pour le maire, Michel Rossi, il s'agit d'une « réelle surprise » comme il l'a confié au quotidien régional. « Rien ne nous laissait penser à un legs et encore plus de cet ordre, le testament a été rédigé il y a 20 ans » , précise l'élu. Le legs est estimé exactement à 7 956 335 euros. Il est composé « de biens immobiliers bâtis, de bien immobiliers non bâtis, de loyers de locations » .

Une partie de l'argent à la SPA

Mais la généreuse donatrice, qui était célibataire et sans enfant, n'a pas légué cette fortune sans donner quelques consignes quant à son utilisation. Elle a demandé qu'une partie de cette somme (679 687 euros) soit reversée à la Société protectrice des animaux (SPA). La commune est également tenue d'entretenir le monument funéraire de la défunte et « de faire construire soit une maison pour personnes handicapées soit une école sur l’un des terrains » . Ce sera une école, annonce le maire qui cherchait justement un emplacement pour construire l'établissement.

Cette somme, qui représente l'équivalent du budget municipal à l'année, va également permettre de financer au mieux des projets en cours. Un ancien bâtiment va ainsi être réaménagé en centre culturel. Les habitants de Roquefort-les-Pins peuvent dire merci à Romaine Carlès.