Bourse : faut-il encore investir au Canada malgré la flambée des droits de douane ?

Est-ce le bon moment pour s'intéresser à la Bourse canadienne ? ( Crédits photo: © rabbit75_fot - stock.adobe.com)

Vous voulez investir dans la bourse canadienne, mais le contexte actuel de hausse des droits de douane par les Etats-Unis vous inquiète ? Voici ce qu'en pensent certains experts de la finance.

Produits forestiers, industrie automobile, métallurgie… les droits de douane appliqués par les Etats-Unis à de nombreux produits canadiens flambent, avec des augmentations globales comprises entre 25 et 34 %. Dans ce contexte, la question de savoir s'il est encore pertinent d'investir en bourse dans les entreprises canadiennes doit être posée. Découvrez les réponses de plusieurs professionnels des marchés financiers avant de placer de l'argent sur les marchés financiers du Canada.

Forte augmentation des droits de douane américains sur le Canada

Après avoir annoncé au début du mois de mars 2025 une hausse des tarifs douaniers américains à l'encontre du Canada, le président américain Donald Trump a concrétisé cette mesure au début du mois d'avril. Les droits de douane de nombreux produits canadiens vont grimper en flèche, "à hauteur de 25 %", comme l'explique Colin Graham, responsable multi-actif chez Robeco. Pour les produits forestiers, l'augmentation de plusieurs droits douaniers différents devrait même entraîner une hausse globale de 34 % dès l'automne 2025.

Résultat ? La progression du PIB du Canada pourrait ralentir en 2025, et les capitalisations boursières de certaines entreprises pourraient chuter, en particulier dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Les producteurs de ces métaux, tels qu'Algoma Steel, pourraient être directement impactés par la décision du président américain. Les sociétés pétrolières et gazières, à l'image de Suncor Energy, pourraient-elles aussi pâtir de cette surtaxation des exportations du Canada vers les USA.

Les nouvelles technologies et la finance épargnés par la hausse des tarifs douaniers ?

Bien qu'un climat d'inquiétude vis-à-vis des performances de la bourse canadienne se soit installé, certaines entreprises basées dans le pays pourraient continuer d'afficher des rendements attractifs, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies et de la finance. D'après Pierre Boudeau, responsable Investissement & Développement de la société de gestion Optimum Gestion Financière, plusieurs banques canadiennes figurent parmi "les meilleures des grandes banques mondiales".

Au sein des établissements financiers concernés, on retrouve notamment RBC et la National Bank of Canada, dont les performances ont même dépassé celles de grands noms de la finance, à l'image de Goldman Sachs et de J.P. Morgan. Les entreprises travaillant dans le domaine des nouvelles technologies constituent également une opportunité d'investissement intéressante selon Optimum Gestion Financière. L'entreprise canadienne Constellation Software Inc. a par exemple vu son cours en bourse bondir de 300 % en l'espace de 5 ans.

Bon à savoir : face à l'augmentation des tarifs douaniers sur l'automobile décidée par les Etats-Unis, le Canada a saisi l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le jeudi 3 avril.

Comment réussir son investissement sur les marchés financiers canadiens ?

Grande distribution, production d'énergie hydraulique, sciences de la vie, aéronautique… au-delà des nouvelles technologies et du secteur financier, de nombreuses entreprises basées au Canada réalisent historiquement de très belles performances dans des secteurs d'activité variés. Bien qu'il faille se montrer prudent en raison de l'augmentation des droits de douane sur certains produits exportés par le Canada, il est donc toujours possible d'investir sur la bourse canadienne.

Les épargnants qui veulent acheter, avec parcimonie, des titres cotés au Canada peuvent notamment passer par un ETF répliquant le S&P/TSX Composite, le principal indice boursier de Toronto. Un investissement à concrétiser au travers d'un compte-titres ordinaire. Autre option : souscrire des parts d'un fonds action spécialisé sur le marché boursier canadien, nord-américain ou même international. Des produits accessibles auprès de plusieurs banques traditionnelles, banques en ligne et courtiers français.