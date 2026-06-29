Zymeworks en baisse après l'annonce du rachat de Theravance pour 929 millions de dollars

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29 juin - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Zymeworks

ZYME.O recule de 4,3% à 23,12 dollars à l'ouverture du marché

** Zymeworks va racheter la société biopharmaceutique Theravance Biopharma TBPH.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 929 millions de dollars

** La transaction, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés

** La société rachètera toutes les actions Theravance en circulation au prix de 17 $ chacune, soit une décote d'environ 3,6% par rapport au dernier cours de clôture de vendredi

** Cette acquisition permet à Zymeworks d'accéder au médicament Yupelri de Theravance, approuvé par la FDA, un traitement par nébulisation destiné à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

** La capitalisation boursière de Theravance s'élevait à 908,88 millions de dollars à la dernière clôture – données LSEG

**L'action Zymeworks affichait une baisse de 12,4% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance