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Zymeworks élargit son champ d'action au-delà du cancer grâce à l'acquisition de Theravance pour 929 millions de dollars
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout sur les actions au paragraphe 4)

Zymeworks ZYME.O a annoncé lundi qu'elle allait acquérir Theravance Biopharma TBPH.O pour 929 millions de dollars en numéraire, marquant ainsi l'entrée de ce laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie sur le segment très concurrentiel des maladies respiratoires.

Cette opération permet à Zymeworks d’accéder au médicament Yupelri de Theravance, approuvé par la FDA, un traitement par nébulisation à prise unique quotidienne destiné à la bronchopneumopathie chronique obstructive (COPD), ce qui la place en concurrence avec les grands laboratoires pharmaceutiques qui dominent ce segment, notamment GSK GSK.L , AstraZeneca AZN.L et Boehringer Ingelheim.

Aux termes de l’accord, Zymeworks rachètera toutes les actions Theravance en circulation au prix de 17 dollars chacune, ce qui représente une décote d’environ 3,6 % par rapport au dernier cours de clôture de vendredi.

L'action Theravance a reculé de 3,5 % en début de séance, tandis que celle de Zymeworks a chuté de plus de 8 %.

Zymeworks a indiqué que Theravance détenait une part de 35 % du bénéfice net généré par Yupelri aux États-Unis, où ce produit est commercialisé dans le cadre d’une collaboration avec Viatris

VTRS.O .

Le chiffre d’affaires net de Yupelri aux États-Unis s’est élevé à 266,6 millions de dollars en 2025, soit une hausse de 12 % par rapport à 2024. Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires net aux États-Unis a progressé de 7 % pour atteindre 62,4 millions de dollars. Theravance avait annoncé plus tôt cette année qu’elle étudiait des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle, après l’échec d’un essai clinique de phase avancée de son médicament expérimental, l’ampreloxétine, destiné au traitement d’une maladie rare.

Zymeworks envisagera de monétiser les actifs acquis, dont l’ampreloxétine, le produit d’une éventuelle transaction concernant l’ampreloxétine devant être réparti à hauteur de 20 % pour Zymeworks et de 80 % pour les actionnaires de Theravance, a précisé le laboratoire pharmaceutique.

Cette acquisition devrait générer des flux de trésorerie à court terme pour Zymeworks après la finalisation de la transaction, prévue au second semestre 2026.

La BPCO est une maladie pulmonaire évolutive qui obstrue les voies respiratoires et rend la respiration difficile.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ASTRAZENECA
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GSK
1 976,250 GBX LSE -0,34%
THERAVANCE BIOPH
17,0850 USD NASDAQ -3,09%
VIATRIS
16,1650 USD NASDAQ -1,01%
ZYMEWORKS
22,1700 USD NASDAQ -8,20%
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