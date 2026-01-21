Zura Bio nomme un nouveau directeur général ; les actions augmentent

21 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Zura Bio ZURA.O augmentent de 9,18 % à 5,47 $ dans les premiers échanges

** La société nomme Sandeep Kulkarni, membre du conseil d'administration de Zura, au poste de directeur général, en remplacement de Robert Lisicki

** Kulkarni avait cofondé Tourmaline Bio, rachetée par Novartis NOVN.S .

** Le directeur général sortant Lisicki s'est mis en congé de maladie en octobre, Kim Davis assumant l'intérim

** Le tibulizumab, médicament phare de Co, est en phase intermédiaire de tests pour l'hidradénite suppurée et la sclérose systémique, deux affections auto-immunes de longue durée, selon Co

** La société indique que les résultats des essais clés sont attendus dans les 18 mois

** Les actions ont augmenté de ~110% en 2025